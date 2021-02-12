Пророссийские боевики на Донбассе в течение суток 11 февраля 5 раз срывали договоренности о прекращении огня. Украинские военные давали им ответ.

Оккупанты били из гранатометов, снайперского оружия и пулеметов.

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Погибшие за 11 февраля

► Возле Зайцевого боевики прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Смертельное ранение получил 36-летний военнослужащий Александр Глушко. Боец скончался во время эвакуации.

► Возле Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. Во время обстрелов погиб еще один наш защитник.

Где еще было "жарко"

Неподалеку от Водяного оккупанты стреляли в сторону позиций ВСУ из ручного противотанкового гранатомета.

оккупанты стреляли в сторону позиций ВСУ из ручного противотанкового гранатомета. В районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета. Вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований России украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня украинской сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ,

– заявили в штабе ООС.

Заметим, в течение суток правоохранители зафиксировали 77 административных правонарушений. Полиция проверила 4725 транспортных средств и 4507 человек. С подозрением о причастности к вооруженным формированиям России в территориальные подразделения доставлялись 2 человека.

Кстати, 11 февраля через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины выехали 823 человека, а на подконтрольную – прибыли 710 человек.

Ситуация в Донбассе 12 февраля

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируют украинские военные.

Обратите внимание! 11 февраля президент Владимир Зеленский вместе с послами стран G7 прибыл на передовую на Донбассе. Глава государства пообщался с военными и посоветовал всем политикам, которые прибывают в Украину, побывать на фронте.