Боевики на Донбассе 5 раз нарушили тишину: 2 военнослужащих погибли
Пророссийские боевики на Донбассе в течение суток 11 февраля 5 раз срывали договоренности о прекращении огня. Украинские военные давали им ответ.
Источник:штаб ООС
Оккупанты били из гранатометов, снайперского оружия и пулеметов.
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Погибшие за 11 февраля
► Возле Зайцевого боевики прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Смертельное ранение получил 36-летний военнослужащий Александр Глушко. Боец скончался во время эвакуации.
► Возле Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. Во время обстрелов погиб еще один наш защитник.
Где еще было "жарко"
- Неподалеку от Водяного оккупанты стреляли в сторону позиций ВСУ из ручного противотанкового гранатомета.
- В районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.
- Вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
На прицельные обстрелы вооруженных формирований России украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня украинской сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ,
– заявили в штабе ООС.
Заметим, в течение суток правоохранители зафиксировали 77 административных правонарушений. Полиция проверила 4725 транспортных средств и 4507 человек. С подозрением о причастности к вооруженным формированиям России в территориальные подразделения доставлялись 2 человека.
Кстати, 11 февраля через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины выехали 823 человека, а на подконтрольную – прибыли 710 человек.
Ситуация в Донбассе 12 февраля
С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина. Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируют украинские военные.
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