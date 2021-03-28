Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Протягом поточної доби, 28 березня, російські найманці 7 разів атакували позиції українських військових.

Окупанти гатили зі заборонених мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А також здійснили мінування наших позицій з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

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На яких ділянках Донбасу було неспокійно

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики відкривали вогонь неподалік Талаківки та Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстрілював позиції ЗСУ поблизу Південного.

У напрямку Луганського ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських воїнів.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Військовослужбовці Збройних сил вже повідомили представників ОБСЄ про порушення бойовиків.

Сапери продовжують розміновувати територію Донбасу

Окрім цього, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 101 вибухонебезпечний предмет.

Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил,

– підсумували у штабі.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу