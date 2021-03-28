Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. В течение текущих суток, 28 марта, российские наемники 7 раз атаковали позиции украинских военных.

Оккупанты били из запрещенных минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также осуществили минирование наших позиций из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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На каких участках Донбасса было неспокойно

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь неподалеку Талаковки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Южного.

В направлении Луганского враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских воинов.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. Военнослужащие Вооруженных сил уже уведомили представителей ОБСЕ о нарушениях боевиков.

Саперы продолжают разминировать территорию Донбасса

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил,

– подытожили в штабе.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала