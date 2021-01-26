Боевики вновь атаковали бойцов ВСУ: вражеский снайпер повредил камеру наблюдения
Боевики продолжают систематически нарушать перемирие на Донбассе. С начала текущих суток, 26 января, российские наемники 2 раза атаковали позиции украинских военных.
Источник: Министерство обороны Украины
Оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Также была зафиксирована работа вражеского снайпера.
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На каких участках Донбасса было неспокойно
- Вблизи Авдеевки боевики вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.
- Неподалеку Марьинки действовал снайпер из состава российских оккупационных войск.
В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. Однако в результаты выстрелов снайпера противника, была повреждена камера наблюдения.
Бойцы ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы российских наемников.
Кроме этого, по информации Главного управления разведки Минобороны, российско-оккупационные войска повышают боеспособность своих "артиллерийских подразделений". В январе 2021 года в ОРДЛО с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы завезены автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.
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