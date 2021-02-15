Боевики вечером били из гранатометов и пулеметов: как прошел день на Донбассе
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. В течение текущих суток, 15 февраля, российские наемники 2 раза атаковали позиции украинских военных.
Источник:ООС
Оккупанты били из станкового противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
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На каких участках Донбасса было неспокойно
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели неприцельный огонь в сторону позиций ВСУ из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Славного.
- В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Светлодарска российские наемники совершили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Военнослужащие ВСУ уже уведомили представителей ОБСЕ о нарушении оккупантов.
В результате вражеской атаки ни один защитник Украины не пострадал.
Саперы продолжают разминировать территорию Донбасса
Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 31 взрывоопасный предмет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами,
– подытожили в штабе.
К слову Война на Донбассе: сколько военных уже погибло в 2021 году
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
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