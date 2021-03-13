Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. В течение текущих суток, 13 марта, российские наемники 6 раз атаковали позиции украинских военных.

Оккупанты били из гранатометов различных систем, станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А также применяли БПЛА и сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

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На каких участках Донбасса было неспокойно

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку от Водяного.

В этом же направлении они с беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" сбросили над позициями ООС два выстрела ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. На действия российских наемников украинские воины открывали ответный огонь.

Военнослужащие Вооруженных сил уже уведомили представителей ОБСЕ о нарушениях боевиков.

Саперы продолжают разминировать территорию Донбасса

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил по-прежнему контролируемая украинскими воинами,

– подытожили в штабе.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала