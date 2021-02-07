Оккупанты минируют участки возле позиций ВСУ: какова ситуация в зоне ООС
Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. С начала текущих суток, 7 февраля, российские наемники 1 раз атаковали позиции украинских военных.
Источник:ООС
Оккупанты провели дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского.
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Военнослужащие ВСУ уже сообщили представителям ОБСЕ о нарушении боевиков.
В результате вражеской атаки ни один защитник Украины не пострадал.
Саперы продолжают разминировать территорию Донбасса
Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами,
– подытожили в штабе.
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