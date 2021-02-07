Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе. С начала текущих суток, 7 февраля, российские наемники 1 раз атаковали позиции украинских военных.

Оккупанты провели дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского.

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Военнослужащие ВСУ уже сообщили представителям ОБСЕ о нарушении боевиков.

В результате вражеской атаки ни один защитник Украины не пострадал.

Обратите внимание! С июля 2020 года на Донбассе действует режим полного всеобъемлющего прекращения огня. Украинские военные добросовестно соблюдают договоренности, а пророссийские боевики систематического их нарушают.

Саперы продолжают разминировать территорию Донбасса

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами,

– подытожили в штабе.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала