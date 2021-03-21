Окупаційна влада на Донбасі диктує громадянам свої правила. Через дії бойовиків, потрапити на підконтрольну Україні територію тепер неабияк складно. І хоча з українського боку працюють усі контрольні пункти, московським посіпакам такий розклад – не до смаку.

Чому впав рух на КПВВ

Ще донедавна до контрольного пункту "Новотроїцьке" стояли довгі черги з автомобілів та людей. Однак сьогодні – все навпаки.

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Тепер КПВВ працює лише двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю. Але охочих перетнути лінію розмежування усього кілька десятків.

"Суттєво впав рух. Якщо до карантинних обмежень ми пропускали близько 12 тисяч осіб та 1,5 тисячі транспортних засобів, то зараз ми пропускаємо близько 200 осіб та 30 транспортних засобів через лінію розмежування", – пояснив заступник начальника відділу прикордонної служби "Новотроїцьке" Артем Рожков.

А все тому, що окупаційна влада навмисно перешкоджає людям потрапити на підконтрольну Україні територію. Ті, кому це конче потрібно, зобов'язані "займати чергу" у списках так званого міжвідомчого штабу окупаційної влади.

Люди, перед тим, як поїхати до родичів, до близьких, ще кудись, вони повинні подати себе в списки, дочекатися у черзі, і поїхати тільки після того, як набудуть дозвіл,

– зазначив Артем Рожков.

Такі реєстри українським прикордонникам передають співробітники місії ОБСЄ. І хоча з боку України якихось спеціальних обмежень немає, під час пропуску "зелені берети" таки змушені зважати на прізвища. Звичайно, серед мандрівників є й такі, хто покладається на везіння. Мовляв, раптом, бойовики будуть у доброму гуморі та пропустять без бюрократії. Але, як правило, всіх "незареєстрованих" розвертають назад.



ОБСЄ на лінії розмежування на Донбасі / Фото 24 каналу

Порушення українських законів

За словами прикордонників, через ці обмеження люди свідомо йдуть на порушення українських законів. Зокрема, спочатку виїжджають до Росії, а вже з неї – до України. Але тут на них чекає адміністративна відповідальність – за порушення порядку в'їзду та виїзду з окупованої території.

Цікаво, що навіть у малолюдних потоках завжди є місце контрабанді. Тут до цього вже звикли. "Як правило, кожного дня виявляємо, або зброю, або наркотичні речовини, або валютні кошти понад встановлені законодавством розміри", – сказав заступник начальника відділу прикордонної служби "Новотроїцьке".

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У справі пошуку заборонених предметів чотирилапі охоронці – у перших рядах. І вони мають бути гарно підготовленими. Ігор Ванжула та його вірний напарник Алекс – постійні учасники кінологічних змагань, які тут проводять постійно.



Прикордонникам допомагають чотирилапі друзі / Фото 24 каналу

"Оглядаємо транспортні засоби, пішоходів, які прямують на підконтрольну територію, а саме на виявлення вибухових речовин, зброї боєприпасів", – сказав інспектор-кінолог Ігор Ванжула.

До роботи Алекс ставиться дуже відповідально. Тож своїм другом кінолог неабияк пишається, каже, головне – довіра та злагодженість.

Про алжирських псевдотуристів у лісах Закарпаття та лірика із присмаком наркотиків – дивіться у програмі.

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