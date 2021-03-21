Оккупационные власти на Донбассе диктуют гражданам свои правила. Из-за действий боевиков, попасть на подконтрольную Украине территорию теперь изрядно сложно. И хотя с украинской стороны работают все контрольные пункты, московским прихвостням такой расклад – не по вкусу.

Почему упало движение на КПВВ

Еще до недавнего времени до контрольного пункта "Новотроицкое" стояли длинные очереди из автомобилей и людей. Однако сегодня – все наоборот.

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Теперь КПВВ работает только дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Но желающих пересечь линию разграничения всего несколько десятков.

"Существенно упало движение. Если до карантинных ограничений мы пропускали около 12 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств, то сейчас мы пропускаем около 200 человек и 30 транспортных средств через линию разграничения", – пояснил заместитель начальника отдела пограничной службы "Новотроицкое" Артем Рожков.

А все потому, что оккупационная власть намеренно препятствует людям попасть на подконтрольную Украине территорию. Те, кому это позарез нужно, обязаны "занимать очередь" в списках так называемого межведомственного штаба оккупационной власти.

Люди, перед тем, как поехать к родственникам, к близким, еще куда-то, они должны подать себя в списки, дождаться в очереди, и поехать только после того, как получат разрешение,

– отметил Артем Рожков.

Такие реестры украинским пограничникам передают сотрудники миссии ОБСЕ. И хотя со стороны Украины каких-то специальных ограничений нет, во время пропуска "зеленые береты" таки вынуждены учитывать фамилии. Конечно, среди путешественников есть и такие, кто полагается на везение. Мол, вдруг, боевики будут в хорошем настроении и пропустят без бюрократии. Но, как правило, всех "незарегистрированных" разворачивают обратно.



ОБСЕ на линии разграничения на Донбассе / Фото 24 канала

Нарушение украинских законов

По словам пограничников, из-за этих ограничений люди сознательно идут на нарушение украинских законов. В частности, сначала выезжают в Россию, а уже из нее – в Украину. Но здесь их ждет административная ответственность – за нарушение порядка въезда и выезда с оккупированной территории.

Интересно, что даже в малолюдных потоках всегда есть место контрабанде. Тут к этому уже привыкли. "Как правило, каждый день обнаруживаем, либо оружие, либо наркотические вещества, либо валютные средства сверх установленных законодательством размеров", – сказал заместитель начальника отдела пограничной службы "Новотроицкое".

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В деле поиска запрещенных предметов четвероногие охранники – в первых рядах. И они должны быть хорошо подготовленными. Игорь Ванжула и его верный напарник Алекс – постоянные участники кинологических соревнований, которые здесь проводят постоянно.



Пограничникам помогают четвероногие друзья / Фото 24 канала

"Осматриваем транспортные средства, пешеходов, следующих на подконтрольную территорию, а именно на выявление взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов", – сказал инспектор-кинолог Игорь Ванжула.

К работе Алекс относится очень ответственно. Поэтому своим другом кинолог изрядно гордится, говорит, главное – доверие и слаженность.

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