С начала суток 30 декабря в целом на Донбассе наблюдалась тишина. Правда, украинские военные все же зафиксировали 1 нарушение перемирия со стороны боевиков. Пророссийские наемники совершили атаку по украинским позициям возле Авдеевки.

Подробнее о событиях на Донбассе 30 декабря

Боевики совершили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в фейсбуке.

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В штабе уточнили, что обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А именно вблизи Авдеевки.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителям ОБСЕ.

Что касается ситуации в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", то наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины,

– заверили в штабе.

Что еще в среду произошло на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

30 декабря саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

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Ситуация на Донбассе по состоянию на вечер 30 декабря: смотрите видео сводки пресс-центра ОС

Заметим! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако, пророссийские боевики систематически нарушают договоренности. Преимущественно их выстрелы провокационные, поэтому украинские военные не открывают огонь в ответ.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала