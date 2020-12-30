Обстрелы из гранатометов у Авдеевки: на Донбассе – опять неспокойно
С начала суток 30 декабря в целом на Донбассе наблюдалась тишина. Правда, украинские военные все же зафиксировали 1 нарушение перемирия со стороны боевиков. Пророссийские наемники совершили атаку по украинским позициям возле Авдеевки.
Подробнее о событиях на Донбассе 30 декабря
Боевики совершили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в фейсбуке.
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В штабе уточнили, что обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". А именно вблизи Авдеевки.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК было сообщено представителям ОБСЕ.
Что касается ситуации в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", то наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины,
– заверили в штабе.
Что еще в среду произошло на Донбассе
- В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
- 30 декабря саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.
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Ситуация на Донбассе по состоянию на вечер 30 декабря: смотрите видео сводки пресс-центра ОС
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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