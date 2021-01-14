С начала суток 14 января на большинстве территорий Донбасса сохранялась относительная тишина. Однако российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Водяного и Марьинки.

Оккупанты били из автоматических станковых гранатометов, гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил. Актуально В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином Олегом Андриенко: щемящие фото Боевых потерь среди украинских защитников, к счастью, нет. Военные ВСУ полностью контролируют ситуацию в зоне ООС. Украинская сторона уже сообщила ОБСЕ обо всех нарушениях режима тишины со стороны российских боевиков. Где было наиболее горячо У Водяного оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.



В пригороде Марьинки боевики били из гранатомета и стрелкового оружия. Заметьте! Режим тишины на Донбассе действует с июля 2020 года. Однако российские оккупанты регулярно его нарушают. Подробнее можно прочитать здесь.

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канал