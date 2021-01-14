Боевики били из гранатомета: как прошел день на Донбассе
С начала суток 14 января на большинстве территорий Донбасса сохранялась относительная тишина. Однако российские оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины возле Водяного и Марьинки.
Оккупанты били из автоматических станковых гранатометов, гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.
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Боевых потерь среди украинских защитников, к счастью, нет.
Военные ВСУ полностью контролируют ситуацию в зоне ООС.
Украинская сторона уже сообщила ОБСЕ обо всех нарушениях режима тишины со стороны российских боевиков.
Где было наиболее горячо
- У Водяного оккупанты обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
- В пригороде Марьинки боевики били из гранатомета и стрелкового оружия.
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