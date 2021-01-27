На Донбассе обострилась ситуация, боевики активно обстреливают украинские позиции. Вследствие активных боевых действий получили ранения 2 бойца Вооруженных сил Украины. Россия таким образом показывает, что не собирается идти навстречу Украине.

Источник: 24 канал

Военный эксперт Игорь Романенко отметил, что увеличилось количество обстрелов на фронте, однако еще не применяли артиллерийские системы. Минометы, к сожалению, уже используют в боевых действиях.

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"Мы имеем не только ранения, но и потери. Режима тишины, за который мы боролись, нет. На мой взгляд, это понятно, ведь Путин окончательно этот вопрос не решил и делать этого не будет. Его интересует принципиальное политическое решение, а Украина занимает свою проукраинскую позицию", – сказал Романенко.

По словам эксперта, вскоре можно ожидать каких-то изменений только на стратегическом уровне при вмешательстве американцев. Украине не хватает сил справиться с Россией самостоятельно.

Почему важно, чтобы вмешались американцы

Романенко отметил, что ни в минской группе, ни в нормандском формате нет продвижения и позитивных изменений. Надо, чтобы сработали американцы. Он отметил, что действенными могут быть следующие изменения:

расширение нормандского формата, но на это не готовы ни немцы, ни французы, ни сами россияне;

можно вернуться к "женевской встрече".



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