Боевики на Донбассе проводят агитационную работу среди мирного населения для прохождения военной службы в рядах оккупантов. Российские наемники активно используют для пропаганды социальные сети.

Источник: Министерство обороны

Террористы размещают объявления в местных СМИ и на платформах информационных сетей. Боевики не брезгуют даже массовой рассылкой СМС-сообщений, в которых агитируют вступать в оккупационные войска.

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Кроме этого украинская разведка информирует о том, что российской наемники увеличили количество пропагандистских групп от соединений и частей боевиков для работы с местным населением.

Оккупанты принудительно удерживают личный состав

Для недопущения уменьшения количества личного состава оккупационное командование принудительно удерживает людей, которые не желают продолжать службу после окончания контракта.

Приказано не выдавать документы, удостоверяющие личность. Указание действует даже на уже оформленные российские паспорта, хранящиеся в штабах, соединениях и частях.

Ситуация на Донбассе 29 января: коротко

С начала текущих суток, 29 января, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

В частности, боевики сбросили снаряд над позициями бойцов ВСУ возле Водяного. В результате вражеской атаки двое защитников Украины получили ранения.

В штабе ООС подчеркнули, что такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что противник целенаправленно нарушает мирные договоренности.

Обратите внимание! 28 января 2021 года в оккупированном Донецке состоялся форум, на который приехали российские пропагандисты и депутаты Госдумы. Оккупанты представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", в которой предполагается захват всей территории Донецкой и Луганской областей и объединить квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала