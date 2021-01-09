Боевики 9 раз обстреляли Донбасс: где было горячее всего
В течение 8 января войска оккупанта на Донбассе 9 раз нарушили перемирие. В частности, обстреляли рабочую бригаду, которая ремонтировала водопровод "Горловка – Торецк". К счастью, украинские защитники не пострадали.
Большинство обстрелов вооруженные формирования России совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом в фейсбуке сообщает штаб ООС.
Читайте также Работа КПВВ во время локдауна: как будут осуществлять пропуск
Где и из какого оружия стрелял враг
- Недалеко от Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Водяного, что возле Донецка, боевики несколько раз вели огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение использовали и вблизи Талаковки.
- Возле Южного оккупанты 2 раза открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета.
В этом направлении проводили ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк". Во избежание жертв, рабочую бригаду немедленно вывели из района обстрела, работы прекратили.
Узнайте больше Ремонтировали водопровод "Горловка – Торецк": российские оккупанты обстреляли рабочую бригаду
О нарушении режима прекращения огня Россией украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ. На обстрелы боевиков бойцы ВСУ открывали ответный огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.
Ситуация с начала 9 января
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
Поделиться новостью