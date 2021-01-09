В течение 8 января войска оккупанта на Донбассе 9 раз нарушили перемирие. В частности, обстреляли рабочую бригаду, которая ремонтировала водопровод "Горловка – Торецк". К счастью, украинские защитники не пострадали.

Большинство обстрелов вооруженные формирования России совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом в фейсбуке сообщает штаб ООС.

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Где и из какого оружия стрелял враг

Недалеко от Водяного , что на Приазовье, противник 4 раза открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

, что на Приазовье, противник 4 раза открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного , что возле Донецка, боевики несколько раз вели огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение использовали и вблизи Талаковки .

, что возле Донецка, боевики несколько раз вели огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение использовали и вблизи . Возле Южного оккупанты 2 раза открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета.

В этом направлении проводили ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк". Во избежание жертв, рабочую бригаду немедленно вывели из района обстрела, работы прекратили.

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О нарушении режима прекращения огня Россией украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ. На обстрелы боевиков бойцы ВСУ открывали ответный огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Ситуация с начала 9 января

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Важно! На Донбассе с июля 2020 года действует режим тишины. Однако российские боевики регулярно его нарушают. Больше об этом читайте по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала