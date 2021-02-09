Боевики в течение 8 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На прицельные обстрелы войск оккупанта украинские защитники давали адекватный ответ.

Российские наемники открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".

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Где и из какого оружия стрелял враг

Неподалеку от Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и из автоматического станкового гранатомета.

российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и из автоматического станкового гранатомета. В пригороде Авдеевки противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А возле Песков и Водяного, на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против наших защитников еще и гранатометы.

На прицельные обстрелы боевиков украинские воины давали адекватный ответ.

Ситуация на фронте 9 февраля

С начала суток зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков войска оккупантов стреляли из стрелкового оружия. О нарушениях уже сообщили представителям ОБСЕ.

К счастью, боевых потерь среди украинских воинов нет.



Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала