В Донецкой области за сутки 29 декабря 2020 года пророссийские боевики 299 нарушили режим прекращения огня. Еще 2 нарушения мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Луганской области.

За сутки 28 декабря в Донецкой области зафиксировали 50 нарушений, а на Луганщине – ни одного. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

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Нарушения на Донетчине

В Донецкой области среди нарушений миссия зафиксировала 46 взрывов. Из них 44 были неопределенного происхождения и 2 – разрывы боеприпасов из вооружения неустановленного типа.

Большинство нарушений произошли:

в районах к северу от контролируемого правительством Широкино;

вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Нарушения на Луганщине

В Луганской области СММ обнаружила 2 взрыва неопределенного происхождения в районе юго-восточнее от населенного пункта Попасная.

Миссия продолжает мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Кстати, на двух последних участках беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал присутствие людей.

Кроме того, свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ ограничивали в неподконтрольном правительству пункте пропуска близ Должанского в Луганской области.

Обратите внимание! В штабе ООС сообщили, что в течение суток 29 декабря неспокойно было вблизи Водяного, Талаковки, Новельского и Авдеевки. Российские наемники стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Больше о ситуации на Донбассе – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала