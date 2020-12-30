На Донбассе боевики 300 раз нарушили режим тишины за сутки
В Донецкой области за сутки 29 декабря 2020 года пророссийские боевики 299 нарушили режим прекращения огня. Еще 2 нарушения мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Луганской области.
За сутки 28 декабря в Донецкой области зафиксировали 50 нарушений, а на Луганщине – ни одного. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.
Интересно Было бы проще, если бы военным дали команду "вперед": Хомчак о перемирии на Донбассе
Нарушения на Донетчине
В Донецкой области среди нарушений миссия зафиксировала 46 взрывов. Из них 44 были неопределенного происхождения и 2 – разрывы боеприпасов из вооружения неустановленного типа.
Большинство нарушений произошли:
- в районах к северу от контролируемого правительством Широкино;
- вблизи Донецкой фильтровальной станции.
Нарушения на Луганщине
В Луганской области СММ обнаружила 2 взрыва неопределенного происхождения в районе юго-восточнее от населенного пункта Попасная.
Миссия продолжает мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Кстати, на двух последних участках беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал присутствие людей.
Кроме того, свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ ограничивали в неподконтрольном правительству пункте пропуска близ Должанского в Луганской области.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала
Поделиться новостью