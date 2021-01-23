Пророссийские боевики в субботу, 23 января, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-оккупанта создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

Сложная ситуация наблюдается на пяти КПВВ. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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Российские наемники дестабилизируют обстановку на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда – выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору,

– отметили украинские военные.

Российские наемники продолжают блокировать КПВВ на Донбассе / Фото пресс-центра ООС

Обратите внимание! По решению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

Статистика пересечений КПВВ в течение недели

Пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию 2 033 человека, на контролируемую правительством Украины территорию – 2 161 лицо.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 19 транспортных средств пересекли линию разграничения и направились в сторону временно оккупированной территории Донетчины. В то же время 92 человека и 23 транспортных средства направились в направлении контролируемой территории.

Также во время проверки пограничники обнаружили двух человек, которые пересекали линию разграничения по документам с признаками частичной подделки.

Кроме этого, пророссийские боевики не допустили 8 граждан на временно оккупированную территорию Украины.

Важно! Всем, кто пытается попасть на подконтрольную территорию Украины с временно оккупированного Донбасса проводят температурный скрининг. Также обязательным является наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Кроме этого, граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции.