Ситуация на КПВВ и блокпостах Донбасса: боевики блокируют пункты пропуска
Пророссийские боевики в субботу, 23 января, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-оккупанта создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.
Сложная ситуация наблюдается на пяти КПВВ. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
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Российские наемники дестабилизируют обстановку на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда – выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору,
– отметили украинские военные.
Российские наемники продолжают блокировать КПВВ на Донбассе / Фото пресс-центра ООС
Статистика пересечений КПВВ в течение недели
- Пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию 2 033 человека, на контролируемую правительством Украины территорию – 2 161 лицо.
- Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 19 транспортных средств пересекли линию разграничения и направились в сторону временно оккупированной территории Донетчины. В то же время 92 человека и 23 транспортных средства направились в направлении контролируемой территории.
- Также во время проверки пограничники обнаружили двух человек, которые пересекали линию разграничения по документам с признаками частичной подделки.
- Кроме этого, пророссийские боевики не допустили 8 граждан на временно оккупированную территорию Украины.
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