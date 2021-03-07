Пророссийские боевики в воскресенье, 7 марта, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-агрессора создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

Сложная ситуация наблюдается на пяти КПВВ. Оккупанты дестабилизируют обстановку на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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Для того, чтобы попасть на подконтрольную правительству Украины территорию, люди вынуждены "занимать очередь" в списках так называемого "межведомственного штаба "ДНР".

Украинские пограничники отмечают, что "попасть в этот список очень тяжело".

Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда – выезда. Но, из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое",

– сообщили в ГПСУ.

Обратите внимание! По решению командующего Объединенных сил, все КПВВ на линии разграничения должны функционировать ежедневно с 08:00 до 16:00.

Статистика пересечений КПВВ за последнюю неделю

Через КПВВ "Станица Луганская" в обе стороны прошли 10 494 человека.

Через КПВВ "Новотроицкое" – 316 граждан и 60 автомобилей.

Стоит заметить, что на всех контрольных пунктах въезда – выезда продолжает действовать карантин.

Всем, кто пытается попасть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного Донбасса проводят температурный скрининг.

Обязательным является наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Граждане также должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции.

В ГПСУ готовы к защите госграницы

Пограничники продолжают укреплять позиции и совершенствовать боевую выучку.

Готовимся к тому, чтобы, при наступлении определенных условий, выйти на государственную границу и взять ее под охрану и обеспечить ее оборону,

– заявил полковник ГПСУ Андрей Тышкевич.