Ситуация на КПВВ и блокпостах Донбасса: боевики блокируют дорожные коридоры – фото
Пророссийские боевики в субботу, 6 февраля, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-оккупанта создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.
Источник:пресс-центр ООС
Сложная ситуация наблюдается на пяти КПВВ. Оккупанты дестабилизируют ситуацию на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
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На Донбассе работают только два КПВВ
Ежедневно пропуск граждан осуществляется только в контрольном пункте въезда – выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" – возобновляется дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда боевики разблокируют движение дорожным коридором.
Граждане проходят через КПВВ на Донбассе / Фото пресс-центре ООС
Статистика пересечений КПВВ за последнюю неделю
- Пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию 4290 человек на контролируемую правительством Украины территорию – 4418 человек.
- Через КПВВ "Новотроицкое" 107 граждан и 17 транспортных средств пересекли линию разграничения и направились в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 158 человек и 26 транспортных средств направились в направлении контролируемой территории.
- Также во время проверки пограничники обнаружили 4 человек, которые пересекали линию разграничения по документам с признаками частичной подделки.
- Кроме этого, пророссийские боевики не допустили 30 граждан на временно оккупированную территорию Украины. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
Пограничники проверяют граждан на КПВВ / Фото пресс-центра ООС
Гуманитарная помощь от Красного Креста
В штабе ООС добавили, что на прошлой неделе Международный Комитет Красного Креста, через КПВВ "Новотроицкое", доставил во временно оккупированный Донецк три грузовика с гуманитарной помощью.
Автомобили перевозили мебель и бытовые товары, для нужд жителей временно оккупированного Донбасса. Общий вес гуманитарной помощи составила почти 9,5 тонн.
Пограничники пропустили через КПВВ автомобили ОБСЕ / Фото пресс-центра ООС
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