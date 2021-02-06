Пророссийские боевики в субботу, 6 февраля, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-оккупанта создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

Сложная ситуация наблюдается на пяти КПВВ. Оккупанты дестабилизируют ситуацию на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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На Донбассе работают только два КПВВ

Ежедневно пропуск граждан осуществляется только в контрольном пункте въезда – выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" – возобновляется дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда боевики разблокируют движение дорожным коридором.



Граждане проходят через КПВВ на Донбассе / Фото пресс-центре ООС

Обратите внимание! По решению командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

Статистика пересечений КПВВ за последнюю неделю

Пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию 4290 человек на контролируемую правительством Украины территорию – 4418 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" 107 граждан и 17 транспортных средств пересекли линию разграничения и направились в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 158 человек и 26 транспортных средств направились в направлении контролируемой территории.

Также во время проверки пограничники обнаружили 4 человек, которые пересекали линию разграничения по документам с признаками частичной подделки.

Кроме этого, пророссийские боевики не допустили 30 граждан на временно оккупированную территорию Украины. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.



Пограничники проверяют граждан на КПВВ / Фото пресс-центра ООС

Важно! Всем, кто пытается попасть на подконтрольную территорию Украины из временно оккупированного Донбасса проводят температурный скрининг. Также обязательным является наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Граждане также должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции.

Гуманитарная помощь от Красного Креста

В штабе ООС добавили, что на прошлой неделе Международный Комитет Красного Креста, через КПВВ "Новотроицкое", доставил во временно оккупированный Донецк три грузовика с гуманитарной помощью.

Автомобили перевозили мебель и бытовые товары, для нужд жителей временно оккупированного Донбасса. Общий вес гуманитарной помощи составила почти 9,5 тонн.



Пограничники пропустили через КПВВ автомобили ОБСЕ / Фото пресс-центра ООС

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