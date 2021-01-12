Боевику, который воевал возле Дебальцево, грозит 15 лет тюрьмы
Боевика, который воевал на Донбассе в районе Дебальцево и участвовал в боях за аэропорт в Донецке, могут посадить в тюрьму. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
По делу боевика завершили досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
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Что известно о боевике
Жителя села Красная Поляна Донецкой области обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в участии в террористических организациях.
- Весной 2014 года мужчина вступил в "батальон Восток", а впоследствии – до "Казачьего Союза войска Донского".
- Мужчина был стрелком и около года воевал против ВСУ в районе Дебальцева, Углегорска, Песков и Спартака.
- Также боевик участвовал в боях на территории международного аэропорта "Донецк".
Обвинительный акт уже направили в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы.
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