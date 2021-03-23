Контрразведка Службы безопасности выявила и задержала боевика так называемой "ЛНР". Мужчина уже отсидел в России за сделки с наркотиками, а потом решил вернуться в Украину.

Украинец сотрудничал с российскими оккупантами на Донбассе. Он примкнул к так называемому "народному ополчению Донбасса".

Читайте также СБУ обнаружила тайники боевиков, наполненные снарядами, гранатами и взрывчаткой – фото

Мужчина активно воевал против украинских защитников

Вместе с другими боевиками задержанный запугивал местное население, также активно воевал против защитников Украины. Мужчина получил ранение и уехал лечиться на российскую территорию. Там боевик надеялся остаться и получить российское гражданство. Это ему сделать не удалось, поскольку он загремел за решетку за сделки с наркотиками.

В доме боевика нашли гранаты

После тюрьмы мужчина решил вернуться в страну, против которой воевал. В доме боевика в пригороде Харькова обнаружили боевые гранаты с запалом.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении за терроризм и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Пока оперативники выясняют, чем занимался мужчина на Харьковщине.

Смотрите видео задержания боевика / Видео СБУ: