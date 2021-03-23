С боевиков – в наркоторговцы: задержание СБУ в Харьковской области – видео
Контрразведка Службы безопасности выявила и задержала боевика так называемой "ЛНР". Мужчина уже отсидел в России за сделки с наркотиками, а потом решил вернуться в Украину.
Источник:СБУ
Украинец сотрудничал с российскими оккупантами на Донбассе. Он примкнул к так называемому "народному ополчению Донбасса".
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Мужчина активно воевал против украинских защитников
Вместе с другими боевиками задержанный запугивал местное население, также активно воевал против защитников Украины. Мужчина получил ранение и уехал лечиться на российскую территорию. Там боевик надеялся остаться и получить российское гражданство. Это ему сделать не удалось, поскольку он загремел за решетку за сделки с наркотиками.
В доме боевика нашли гранаты
После тюрьмы мужчина решил вернуться в страну, против которой воевал. В доме боевика в пригороде Харькова обнаружили боевые гранаты с запалом.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении за терроризм и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Пока оперативники выясняют, чем занимался мужчина на Харьковщине.
Смотрите видео задержания боевика / Видео СБУ:
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