В Закарпатской области 22 марта пограничники заметили, как молодые люди незаконно пытались переправить через реку Тиса сигареты. Об этом они сообщили румынским коллегам и вероятных контрабандистов удалось задержать.

Задержали 8 человек, которые переправляли через Тису 19 пакетов сигарет. Их в мокрых гидрокостюмах остановили на выходе из водоема и некоторое время не выпускали из огражденной территории.

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Пограничники отделения "Большой Бычков" во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в направлении границы с пакетами на плечах. Впоследствии эти люди таки переправили контрабанду через реку.

Однако украинские пограничники сообщили об этом своим румынским коллегам, чтобы те остановили пакеты. А вероятных контрабандистов задержали сразу на выходе из воды и отправили в пограничное подразделение для составления протоколов.

В дальнейшем оценку их действиям будет давать суд.

Видео задержанных от Госпогранслужбы

Обратите внимание! В Одессе остановили контрабанду сигарет на 3 миллиона гривен. Пограничники изъяли 200 ящиков, где было 100 тысяч пачек сигарет. Эта партия прибыла под видом потребительских товаров из Объединенных Арабских Эмиратов.