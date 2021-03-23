Как бобры в вольере: пограничники поймали группу "водолазов" на Закарпатье – видео
В Закарпатской области 22 марта пограничники заметили, как молодые люди незаконно пытались переправить через реку Тиса сигареты. Об этом они сообщили румынским коллегам и вероятных контрабандистов удалось задержать.
Источник:Госпогранслужба
Задержали 8 человек, которые переправляли через Тису 19 пакетов сигарет. Их в мокрых гидрокостюмах остановили на выходе из водоема и некоторое время не выпускали из огражденной территории.
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Пограничники отделения "Большой Бычков" во время патрулирования заметили группу лиц, которые бежали в направлении границы с пакетами на плечах. Впоследствии эти люди таки переправили контрабанду через реку.
Однако украинские пограничники сообщили об этом своим румынским коллегам, чтобы те остановили пакеты. А вероятных контрабандистов задержали сразу на выходе из воды и отправили в пограничное подразделение для составления протоколов.
В дальнейшем оценку их действиям будет давать суд.
Видео задержанных от Госпогранслужбы
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