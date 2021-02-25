Британский проект Bloodhound LSR с 2007 года пытается установить наземный рекорд скорости в 1000 миль. Это – 1609 километров в час.

Источник: "Авто24" на 24 канале

Несколько лет назад эта команда уже искала нового владельца, который приобретя ее, инвестировал миллионы фунтов стерлингов. Но теперь вынужден продать проект из-за нехватки средств, спровоцированной пандемией.

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Ведь для того, чтобы привести в порядок машину длиной в 13 метров с реактивным двигателем от истребителя и ракетным мотором общей мощностью 135 тысяч лошадиных сил, нужно еще минимум 8 миллионов фунтов.

Действующий рекорд скорости реактивного автомобиля: смотрите видео

Авторы проекта надеются, что этого достаточно, чтобы разогнаться до 1 287 километров в час и побить действующий мировой рекорд скорости в 1 227 километров в час.

Кстати говоря! Пока лучшим результатом реактивного автомобиля является отметка 628 миль или 1 011 километров в час, который команда показала во время последних испытаний в африканской пустыне Калахари.

Если же инвестора не удастся найти, то скорее всего уникальный болид поставят на хранение до лучших времен.

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