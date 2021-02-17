На Прикарпатье из-за вспышки коронавирусной инфекции ввели ряд новых ограничений. В частности на въездах в Ивано-Франковскую область установят карантинные блокпосты: с температурным скринингом и первичным медосмотром.

Данный метод однозначно будет действенным. Такое мнение в эфире высказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград.

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Блокпосты локализуют эпидосложнения

По ее словам, такая тактика выбрана очень правильно.

Она позволит локализовать большое эпидусложнение и уменьшить нагрузку путем возможного приезда дополнительных пациентов,

– отметила Виноград.

"Важно, чтобы эти случаи не распространились на те территории, которые пока не имеют такого уровня эпидемиологического осложнения", – отметила эпидемиолог.

Обратите внимание! Из-за последствий снежной непогоды на Ивано-Франковщине без сообщения остались в целом 9 населенных пунктов.

Она подчеркнула, что состояние здоровья людей будут проверять и во время въезда, и во время выезда с территории. "Я понимаю беспокойство руководства области, чтобы не добавилось новых больных. Но мы должны отвечать за то, чтобы и оттуда не распространилась (болезнь – 24 канал)".

Коронавирус на Ивано-Франковщине: коротко