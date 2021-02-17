Карантинные блокпосты на Ивано-Франковщине локализуют эпидосложнения, – Виноград
На Прикарпатье из-за вспышки коронавирусной инфекции ввели ряд новых ограничений. В частности на въездах в Ивано-Франковскую область установят карантинные блокпосты: с температурным скринингом и первичным медосмотром.
Источник:24 канал
Данный метод однозначно будет действенным. Такое мнение в эфире высказала эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград.
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Блокпосты локализуют эпидосложнения
По ее словам, такая тактика выбрана очень правильно.
Она позволит локализовать большое эпидусложнение и уменьшить нагрузку путем возможного приезда дополнительных пациентов,
– отметила Виноград.
"Важно, чтобы эти случаи не распространились на те территории, которые пока не имеют такого уровня эпидемиологического осложнения", – отметила эпидемиолог.
Она подчеркнула, что состояние здоровья людей будут проверять и во время въезда, и во время выезда с территории. "Я понимаю беспокойство руководства области, чтобы не добавилось новых больных. Но мы должны отвечать за то, чтобы и оттуда не распространилась (болезнь – 24 канал)".
Коронавирус на Ивано-Франковщине: коротко
- Ивано-Франковская область 17 февраля сообщила о 646 новых случаях заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост заболеваемости по Украине.
- Из-за ухудшения ситуации в области вводят ограничения красной зоны карантина, которые будут действовать с 22 до 28 февраля.
- Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что на Ивано-Франковщине планируют развернуть дополнительные койки.
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