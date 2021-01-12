После того как руководство соцсети Twitter навсегда заблокировало профиль пока еще действующего президента США Дональда Трампа, мир начал оживленно обсуждать это событие. Украинцев призвали анализировать новости, которые попадают в их ленту в соцсети. Дело в том, что часто сообщения могут пропагандировать ненависть, в чем и обвиняют Трампа.

Предполагают, что соцсети частично тоже провоцировали насильственные события, ведь на протяжении многих лет говорили, что содержание контента – не их дело. Об этом на своей странице в твиттере написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Интересно аккаунт Трампа в твиттере заблокирован навсегда: какая причина

"Не забывайте о критическом мышлении. И на всякий случай еще раз просмотрите достоверность своей ленты новостей. А мы же в министерстве совсем скоро поднимем тему медиаграмотности и борьбы с новостными фейками на государственном уровне, ведь важность этого вопроса очевидна", – отметил министр.

К чему привели сообщения Трампа

"Кто-то поддерживает (блокирование Трампа – 24 канал), кто-то выступает против. Но факт является фактом: после его нескольких твитов, в частности о непризнании легитимности выборов, произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа", – заверил Ткаченко.

Он объяснил, что руководство соцсетей относится к авторам, "как к юзерам, зарабатывая на них деньги". Добавил, что они не слишком озабочены результатом своих действий.

Это привело к самому страшному – формированию среды ненависти, когда онлайн-сообщения и подстрекательства переходят в офлайн,

– сказал он.

Помогают ли правила сети

По его словам, в сети есть такие правила:

запрещено пропагандировать язык вражды;

экстремизм;

призывать к насилию и дискриминации.

Однако, как заверил Ткаченко, эти правила не предостерегли от случаев насилия и вражды, за которыми сейчас наблюдает весь мир.

Больше о ситуации в США и какие будут последствия для Украины смотрите на нашем ютуб-канале 12 января в 20:00.

Что предшествовало блокировке аккаунта Трампа