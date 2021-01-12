Блокировка Трампа в твиттере: Ткаченко призвал пользователей соцсети критически мыслить
После того как руководство соцсети Twitter навсегда заблокировало профиль пока еще действующего президента США Дональда Трампа, мир начал оживленно обсуждать это событие. Украинцев призвали анализировать новости, которые попадают в их ленту в соцсети. Дело в том, что часто сообщения могут пропагандировать ненависть, в чем и обвиняют Трампа.
Предполагают, что соцсети частично тоже провоцировали насильственные события, ведь на протяжении многих лет говорили, что содержание контента – не их дело. Об этом на своей странице в твиттере написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Интересно аккаунт Трампа в твиттере заблокирован навсегда: какая причина
"Не забывайте о критическом мышлении. И на всякий случай еще раз просмотрите достоверность своей ленты новостей. А мы же в министерстве совсем скоро поднимем тему медиаграмотности и борьбы с новостными фейками на государственном уровне, ведь важность этого вопроса очевидна", – отметил министр.
К чему привели сообщения Трампа
"Кто-то поддерживает (блокирование Трампа – 24 канал), кто-то выступает против. Но факт является фактом: после его нескольких твитов, в частности о непризнании легитимности выборов, произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа", – заверил Ткаченко.
Он объяснил, что руководство соцсетей относится к авторам, "как к юзерам, зарабатывая на них деньги". Добавил, что они не слишком озабочены результатом своих действий.
Это привело к самому страшному – формированию среды ненависти, когда онлайн-сообщения и подстрекательства переходят в офлайн,
– сказал он.
Помогают ли правила сети
По его словам, в сети есть такие правила:
- запрещено пропагандировать язык вражды;
- экстремизм;
- призывать к насилию и дискриминации.
Однако, как заверил Ткаченко, эти правила не предостерегли от случаев насилия и вражды, за которыми сейчас наблюдает весь мир.
Что предшествовало блокировке аккаунта Трампа
- В Вашингтоне произошли беспорядки 6 января – на протест вышли сторонники Трампа, которые не соглашаются с результатами выборов в США.
- Протест вышел из-под контроля. Активисты прорвались в Конгресс, между ними и правоохранителями произошла стрельба – погибли 5 человек.
- В это время Трамп обратился к своим сторонникам и призвал их идти домой. В то же время отметил, что поддерживает их намерения. После этого Twitter заблокировал аккаунт политика на 12 часов.
- Компания требовала, чтобы Трамп удалил 3 его сообщения. Президент не выполнил этого требования. Компания отметила, что в Заметках политика видит "высокий риск дальнейшего подстрекательства к насилию", а потому аккаунт заблокировали навсегда.
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