В Украине проходит первая неделя без работы трех телеканалов – NewsOne, ZIK, "112-Украина". Эти медиа давно обвиняли в работе на Россию и распространении пророссийских нарративов. Все три телеканала находятся в собственности соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Но именно блокирование заметно повлияло на высказывания депутатов от "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Так чей же Крым

Ярче всего отличился самый рейтинговый член "Оппоплатформы" и экс-кандидат в президенты Юрий Бойко. Что и не удивительно, ведь после блокировки телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, его охотно звали на эфиры на другие телеканалы.

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Так, на эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера" от 5 февраля бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк затронул вопрос принадлежности Крыма и позиции по этому партии ОПЗЖ.

Вы в Украине не найдете политика, который скажет, что "Крым – это Россия". Так же вы в России не найдете политика, который скажет, что Крым – это Украина,

- ответил Юрий Бойко.

Как Бойко ранее высказывался о Крыме

Стоит отметить, что Юрий Бойко не впервые заявляет об украинской принадлежности Крыма. Правда, его заявления едва не созвучны с позицией оккупантов.

В частности, сопредседатель "Оппоплатформы" ранее в эфирах вышеупомянутых телеканалов заявлял, будто украинская власть "отталкивает" Крым. Он проталкивал выгодные для России месседжи по отмене экономической блокады, восстановлению железнодорожного и авиационного сообщения, а также водоснабжения.

Свою позицию Бойко объяснял тем, что, мол, на оккупированном полуострове остались украинские граждане. Впрочем, Женевские конвенции прямо отмечают, что всю ответственность за оккупированные территории несет исключительно государство оккупант.

В сети до сих пор есть сразу несколько видео с Юрием Бойко из телеканалов ZIK, NewsOne и "112-Украина", датированные разными годами – 2017, 2019, 2020. На них политик повторяет одну и ту же фразу:

Вы знаете: вы не найдете в Украине политика, который скажет, что "Крым – это Россия". Так же вы не найдете в России политика, который скажет, что Крым – это Украина. Скажу откровенно: единого рецепта по Крыму нет, прежде всего следует решить вопрос Донбасса.

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Также стоит упомянуть и о других партийцах, ведь именно ОПЗЖ в украинской политике имеют эксклюзивное право на посещение Крыма во время оккупации.

Так, за 7 лет оккупации часто посещали полуостров в частности еще один лидер "Оппоплатформы" кум российского президента Виктор Медведчук и топ-спикер политсилы Нестор Шуфрич. Туда они ездили якобы отдыхать, но Медведчук имел и встречу со своим кумом Владимиром Путиным.



Нестор Шуфрич в Крыму в мае 2019 года / Фото пресс-службы политика

Украине нужен мир, но с кем воюем?

Здесь, как и в случае с Крымом, риторика лично Юрия Бойко практически не изменилась. Он говорит о том, что на Донбассе продолжается война, но никогда не указывает, с кем именно мы воюем.

Кроме того, "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже более 6 лет заявляет, что четко знает, как закончить войну. У политсилы есть четкий план, но она еще ни разу не рассказала, что он предусматривает. Такая вот тайна.

"Отвечая на эти вопросы, хочу сказать следующее: наша политическая сила знает и понимает, как решить эти проблемы – каким образом делать так, чтобы людям стало легче. На каждый вызов мы имеем свой ответ, имеем свой план", – только и заявляет Бойко.

Его коллега Нестор Шуфрич в контексте Донецка в эфире телеканала "НАШ" от 6 февраля довольно прозрачно намекал на еще один российский нарратив федерализации Украины.

Политик утверждал, будто "Киев и Львов не могут навязывать Донецку, как тот может жить". Похожую идею проталкивал в своем блоге от 7 февраля и Юрий Бойко, но конкретнее – в контексте украинского языка.

Мы спросили у людей в Донецкой и Луганской областях о том, что их беспокоит больше всего. Языковой вопрос стал еще одним фактором, раскалывающим страну. Особенно остро реагируют жители Донбасса,

- заявил Юрий Бойко.

Стоит знать! Позиция партии ОПЗЖ – очевидная манипуляция. В конце января 2021 года КМИС провела опрос и спросила, что украинцы думают об украинском как языке обслуживания. На Донбассе эту инициативу поддерживают 59,5% жителей, в целом по Украине – 61,7%.

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Россия враг или как?

Здесь опять же обратимся к Юрию Бойко, ведь в ОПЗЖ так уж сложилось, что именно он является самым медийным членом партии. В эфире "Право на власть" от 4 февраля он высказался относительно того, какими, по его мнению, должны быть отношения с Россией.

"Я никогда не скрывал того, что я выступаю за прекращение войны и нормализацию отношений с соседями, в частности с Россией. Я это говорил публично. Я говорил, что мы готовы брать на себя ответственность за переговоры с этими боевиками", – заверил нардеп.

Стоит отметить, что до 2019 года именно "Опоплатформа" и отвечала за это направление. Ведь при президентстве Петра Порошенко главным переговорщиком Украины в Минске был Виктор Медведчук. Но за много лет он так и не смог или не захотел договориться с кумом о мире.

У меня есть политическая позиция. Я ее не скрывал в прошлом парламенте. Когда все критиковали того же Порошенко, что он подписал Минские соглашения, я единственный, кто его защищал. Собственная фракция его "шеймовала". Я считаю, что когда не будет улажена ситуация с Россией, мира мы не достигнем,

- рассказал Юрий Бойко.

К слову, на этом же эфире коллега Бойко Нестор Шуфрич заявил, что не может назвать Россию страной-агрессором. Свою позицию он объяснил тем, что Россия – второй по объему торговый партнер Украины.

Почему пророссийские политики озвучивают некоторые "правильные" вещи?

После начала агрессии России против Украины количество пророссийски настроенных граждан в нашем государстве существенно сократилось. Вероятно, их даже меньше, чем рейтинги той же политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Поэтому быть откровенно пророссийской политической силой в Украине довольно сложно. Ведь если ты утверждаешь, будто бы "Крым – российский", так расписываешься в том, что когда будешь у власти, любой сможет аннексировать часть государства.



Поэтому ради электоральных баллов пророссийские политики часто прибегают к с первого взгляда проукраинским месседжам. Таким образом ОПЗЖ заигрывает с пророссийскими гражданами, играя преимущественно на экономической, а не идеологической тематике.

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