Каким будет эффект от закрытия медведчуковских каналов: опрос
Почти 10 дней прошло с тех пор, как по решению СНБО не работают три телеканала соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Эксперты и общественность дискутируют на тему того, какое это будет иметь влияние на Украину в дальнейшем.
Источник:24 канал
24 канал предлагает и вам высказать свое мнение по поводу того, будет ли положительным закрытие трех телеканалов или наоборот будет означать конец свободе слова.
Высловитесь Поддерживаете ли вы блокировку медведчуковских каналов
Мнения известных украинцев о блокировании телеканалов Козака
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования за блокирование телеканалов. Свое решение он объяснил тем, что санкции против вещателей – это плохо, независимо от того, чьи они. Он считает, что на такие каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина", стоит ходить политикам, чтобы донести свою позицию избирателям.
- Блогер и ветеран АТО, совладелец сети Veterano Леонид Остальцев поблагодарил Зеленского за блокировку каналов и сказал, что без российской пропаганды на телевидении будут жить украинцы лучше.
- Леонид Кравчук заявил, что эфиры заблокированных ныне телеканалов до закрытия сеяли ложь и пропаганду против Украины.
- Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отметила, что в отношении NewsOne и "112 Украина" регулятор высказывал немало предупреждений.
- Депутаты Закарпатского областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции против каналов ZIK, NewsOne и"112 Украина".
Блокировка NewsOne, ZIK и "112 Украина": что известно
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Сразу же этот указ подписал Владимир Зеленский.
- В результате каналы Козака, в частности, NewsOne, ZIK и "112 Украина" прекратили вещание.
- Правоохранители выяснили, что каналы Медведчука получали деньги из России.
- Работники этих трех СМИ утверждают, что против них нарушили "свободу слова" и продолжают работать на платформе ютуба.
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