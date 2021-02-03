Зеленский завоевал аудиторию Порошенко, – политический аналитик о блокировке каналов Медведчука
Владимир Зеленский инициировал санкции, согласно которым заблокировали телеканалы Виктора Медведчука ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Этим решением он точно завоевал уважение большинства украинцев, включая сторонников 5 президента Петра Порошенко.
Источник: 24 канал
Политический аналитик Дмитрий Литвин заверил, что Зеленский одними санкциями, которые даже не обсуждали СМИ накануне смог изменить отношение общества к нему. Это решение стало для президента "уникальным".
Интересно Путин начал относиться к Зеленскому лучше, – экс-депутат Госдумы России о блокировании каналов
Блокирования телеканалов Медведчука, по словам Литвина, украинцы ждали долго. Он рассказал, что этим решением Зеленский достиг:
- большой аудитории Петра Порошенко;
- нейтральной аудитории, которая была близка к Порошенко, "Голосу" или другим политическим силам;
- аудитории ОПЗЖ, которая всегда критиковала его.
Аудитории Порошенко он показал, что он еще круче. Аудитории людей, которые были в центре – что может принять сильное решение,
– объяснил Литвин.
В то же время политический аналитик сказал, что 3 категория – аудитория ОПЗЖ – также проиграла в этой ситуации.
"Зеленский им показал, что их агитация о том, что "он такой же, как Порошенко" – рассыпалась", – подчеркнул эксперт.
К теме Порошенко неоднозначно прокомментировал санкции против телеканалов Медведчука
Порошенко бы этого не сделал никогда, – Литвин
Литвин заверил, что Зеленский сделал то, чего бы Порошенко не сделал никогда.
"Решение простое – всего за 1 день приняли, но оно эмоционально обеспечило доступ Зеленского ко всем группам общества. Именно поэтому к президенту сейчас много внимания, ведь это хорошее решение", – подытожил политический аналитик.
Блокирование телеканалов Медведчука: главное
- 2 февраля в Украине ввели санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Владимир Зеленский подписал соответствующее решение СНБО.
- Согласно документу, заблокировали каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne, принадлежащие политику.
- Окружение Медведчука начало прикрываться якобы "свободой слова". Вместе с тем президент резко на это ответил и заверил, что государство поддерживает как раз свободу слова, а не пропаганду.
Поделиться новостью