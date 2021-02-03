Владимир Зеленский инициировал санкции, согласно которым заблокировали телеканалы Виктора Медведчука ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Этим решением он точно завоевал уважение большинства украинцев, включая сторонников 5 президента Петра Порошенко.

Источник: 24 канал

Политический аналитик Дмитрий Литвин заверил, что Зеленский одними санкциями, которые даже не обсуждали СМИ накануне смог изменить отношение общества к нему. Это решение стало для президента "уникальным".

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Блокирования телеканалов Медведчука, по словам Литвина, украинцы ждали долго. Он рассказал, что этим решением Зеленский достиг:

большой аудитории Петра Порошенко;

нейтральной аудитории, которая была близка к Порошенко, "Голосу" или другим политическим силам;

аудитории ОПЗЖ, которая всегда критиковала его.

Аудитории Порошенко он показал, что он еще круче. Аудитории людей, которые были в центре – что может принять сильное решение,

– объяснил Литвин.

В то же время политический аналитик сказал, что 3 категория – аудитория ОПЗЖ – также проиграла в этой ситуации.

"Зеленский им показал, что их агитация о том, что "он такой же, как Порошенко" – рассыпалась", – подчеркнул эксперт.

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Порошенко бы этого не сделал никогда, – Литвин

Литвин заверил, что Зеленский сделал то, чего бы Порошенко не сделал никогда.

"Решение простое – всего за 1 день приняли, но оно эмоционально обеспечило доступ Зеленского ко всем группам общества. Именно поэтому к президенту сейчас много внимания, ведь это хорошее решение", – подытожил политический аналитик.

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