Поддерживаете ли вы блокировку медведчуковских каналов: опрос
Мысли о блокировании каналов соратника Виктора Медведчука Тараса Козака в украинском обществе разделились. Хотя большинство украинцев считают, что это было необходимым шагом, есть и такие, кто оценивает это как наступление на свободу слова.
Источник:24 канал
Предлагаем и вам высказать свое мнение по блокированию каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" и принять участие в нашем опросе.
Между тем В Раде предлагают приостановить аккредитацию журналистов "112 Украина", NewsOne и ZIK
Как к блокированию трех каналов Козака отнеслись украинцы
- По данным КМИС, 34,6% считают запрет необходимым, а 40,8% – ошибочным, еще четверть респондентов (24,6%) затруднились ответить. То есть более трети опрошенных считает такой запрет необходимым шагом для сохранения целостности Украины.
- Согласно опросу другой соцслужбы – группы "Рейтинг", поддерживают блокирование каналов Козака 49% украинцев, а 41% людей этим недовольны.
Блокировка NewsOne, ZIK и "112 Украина: что известно
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны 2 февраля приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Этот указ подписал Владимир Зеленский.
- В результате каналы Козака, в частности, NewsOne, ZIK и "112 Украина" прекратили трансляцию.
- Украинские спецслужбы выяснили, что каналы Медведчука получали деньги из России. Финансировала их компания "Донские угли", которая работает на оккупированной Луганщине.
- На такое решение почти сразу были поданы два иска, оба из которых "завернули". Верховный Суд отказался рассматривать один из них, а другой – вернул на доработку.
- Работники этих трех СМИ утверждают, что против них нарушили "свободу слова" и продолжают работать на платформе ютубе.
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