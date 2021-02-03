Накануне СНБО ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний. Так образом под удар попали телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые собственно и связывают с кумом Путина. Традиционно украинцы на такое известие отреагировали в сети. Самые смешные мемы – далее в материале.

Источник: 24 канал

Украинцы в сети в основном с улыбкой и радостью встретили новость о блокировании каналов Медведчука. Вспомнили, в частности, высказывания президента Владимира Зеленского "будем всех бамбить" и "выйди отсюда, разбойник", а также еще одного санкционного – Александра Дубинского.

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А в целом обязаны 46 американскому президенту Джо Байдену. Ведь по словам экс-нардепа Сергея Лещенко, на санкции повлияло налаживание контактов с новой администрацией США. Говорится и о звонке госсекретаря Энтони Блинкена главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Как украинцы шутили в сети о блокировании каналов Медведчука: подборка смешных статей и мемов



Зе добьет даже мертвых / Взято из соцсетей



Именно таким является эфир телеканала "112 Украина", и не только после санкций / Взято из соцсетей



На очереди Портнов? / Взято из соцсетей



Кто эту фразу только не произносил, однако Медведчук и Янукович – очень похожи / Взято из соцсетей

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Главное о блокировке каналов Медведчука

2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Указ подписал президент Владимир Зеленский.

Санкции также распространили и на региональных вещателей под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" , которые фактически контролирует кум российского президента Владимира Путина – Виктор Медведчук .

, которые фактически контролирует кум российского президента Владимира Путина – . Вещание этих медиа уже приостановили. Но их лицензии не аннулировали.

В указанных СМИ убеждены, что такое решение незаконно и свидетельствует о цензуре. Также представители вещателей заявили, что будут обжаловать решение СНБО в судах .

. Большинство украинских политиков поддержали решение СНБО и Зеленского. Против только выступили соратники Медведчука и Козака из ОПЗЖ. Кроме того, осудили такой шаг в Союзе журналистов. По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, санкции ввели "без суда", а значит – "это наступление на свободу слова" .

. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, решение СНБО подготовили н а основании постановления Верховной Рады от 2018 года и рекомендаций СБУ .

. Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. По информации СМИ, финансировала их компания "Донские угли", что работает на оккупированной Луганщине.



Санкции СНБО против Тараса Козака и каналов Медведчука: детали / инфографика 24 канала