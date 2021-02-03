Начали всех бамбить, или Разбойник вышел: реакция украинцев на блокирование каналов Медведчука
Накануне СНБО ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний. Так образом под удар попали телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые собственно и связывают с кумом Путина. Традиционно украинцы на такое известие отреагировали в сети. Самые смешные мемы – далее в материале.
Источник: 24 канал
Украинцы в сети в основном с улыбкой и радостью встретили новость о блокировании каналов Медведчука. Вспомнили, в частности, высказывания президента Владимира Зеленского "будем всех бамбить" и "выйди отсюда, разбойник", а также еще одного санкционного – Александра Дубинского.
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А в целом обязаны 46 американскому президенту Джо Байдену. Ведь по словам экс-нардепа Сергея Лещенко, на санкции повлияло налаживание контактов с новой администрацией США. Говорится и о звонке госсекретаря Энтони Блинкена главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.
Как украинцы шутили в сети о блокировании каналов Медведчука: подборка смешных статей и мемов
Зе добьет даже мертвых / Взято из соцсетей
Именно таким является эфир телеканала "112 Украина", и не только после санкций / Взято из соцсетей
На очереди Портнов? / Взято из соцсетей
Кто эту фразу только не произносил, однако Медведчук и Янукович – очень похожи / Взято из соцсетей
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Главное о блокировке каналов Медведчука
- 2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Санкции также распространили и на региональных вещателей под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые фактически контролирует кум российского президента Владимира Путина – Виктор Медведчук.
- Вещание этих медиа уже приостановили. Но их лицензии не аннулировали.
- В указанных СМИ убеждены, что такое решение незаконно и свидетельствует о цензуре. Также представители вещателей заявили, что будут обжаловать решение СНБО в судах.
- Большинство украинских политиков поддержали решение СНБО и Зеленского. Против только выступили соратники Медведчука и Козака из ОПЗЖ. Кроме того, осудили такой шаг в Союзе журналистов. По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, санкции ввели "без суда", а значит – "это наступление на свободу слова".
- По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, решение СНБО подготовили на основании постановления Верховной Рады от 2018 года и рекомендаций СБУ.
- Как удалось выяснить украинским спецслужбам, каналы Медведчука получали деньги из России. По информации СМИ, финансировала их компания "Донские угли", что работает на оккупированной Луганщине.
Санкции СНБО против Тараса Козака и каналов Медведчука: детали / инфографика 24 канала
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