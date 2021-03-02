Не прошло и месяца с момента закрытия пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", как профессиональные пропагандисты попытались запустить свой новый проект. Они отметились попыткой работать на "Первом независимом".

Однако победителями в соответствующей ситуации им так и не удалось стать, ведь не проработав и часа в эфире – их отключили от вещания. К такому шагу прибегли телекоммуникационные кабельные провайдеры после того, как получили требование от Службы безопасности не предоставлять никаких услуг новозліпленому телеканала.

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Политолог Олег Саакян отметил, что это была демонстрация того, что государство контролирует ситуацию, ведь открытие этого телеканала повлияло бы на уровень доверия к власти.

"Конечно, это в судах может быть "откачано" назад, но это точно является сильным шагом со стороны Зеленского по демонстрации собственной решимости по борьбе с российским влиянием", – сказал Саакян.

Как пропагандисты попытались взять реванш

История попытки взять реванш на новой медиаплощадке началась с того, что 100 работников медведчуковских телеканалов сначала создали холдинг "Новости" – с уставным капиталом всего 100 гривен.

С такими состояниями, по данным издания "Детектор медиа", они выкупили Львовский телеканал "Первый независимый", на базе которого и начали лить старую пропаганду, убеждая, что они просто воплощение независимости и любви к Украине.

Впрочем, несмотря на многообещающее название, независимости там, конечно, не было и быть не может. Запуск и раскрутка нового телеканала дело не дешевое, стоит такое удовольствие не 100 рублей и даже не 100 зарплат работников канала.

Провайдерам запретили предоставлять услуги пропагандистам / Скриншот с видео 24 канала

По словам медиаэксперта Дмитрия Симанского, чтобы создать качественный продукт, нужно по меньшей мере сотни тысяч долларов. Впрочем факт покупки именно львовского телеканала да еще и у представителя партии "Свобода", по мнению политолога Олега Саакяна, является довольно тревожным знаком.

Блокирование телеканалов повлияло на рейтинг Медведчука

Не жалея денег, Виктор Медведчук спешил вернуть своего зрителя, ведь закрытие телеканалов не только уменьшило влияние на них, это больно ударило и по его личному рейтингу.

Закрытие телеканалов ударило по рейтингу Медведчука / Скриншот из видео 24 канала

Кум из Кремля не вступился, а следовательно и грозность образа Медведчука стремительно падает в глазах однопартийцев, где в то же время нет монолитности и на роль нового любимца Путина хватает желающих. Однако зависимых от пророссийской истерии зрителей – немного уменьшится.

Сотни тысяч людей смотрели эти телеканалы. Эти люди в какой-то момент потеряли очередную свою дозу "антиукраинского наркотика". Им перестали каждые 15 минут рассказывать про преступных "соросят" или заговор масонов,

– пояснил медиаэксперт Дмитрий Симанский.

Что будут делать зрители медведчуковских телеканалов

Очевидно, что попытки создания новых телеканалов, информационных сайтов, телеграмм-каналов есть и будут. Впрочем, быстро восстановить сбитый рейтинг не удастся, а значит – зритель рассеется.

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Так называемые сторонники медведчуковских телеканалов могут обратить внимание на похожие – пророссийские. Однако есть вероятность перехода на проукраинские телеканалы. Однако у "зазомбированных" зрителей появляется возможность снять путинские очки и взглянуть на мир украинскими глазами.