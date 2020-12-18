Блоггер Рауль Чилачава проехал по отремонтированной трассе Киев – Кропивницкий и не разлил воду
Спустя ровно год известный блоггер Рауль Чилачава снова поехал по трассе Киев – Кропивницкий, чтобы посмотреть, как изменилась эта дорога после начала президентской программы "Велике будівництво".
По итогам поездки он сказал: "Тут совершенно новая дорожная инфраструктура".
Для того, чтобы провести "аудит" дороги, Чилачава использовал внедорожник, а, доехав до Кропивницкого, он с уверенностью заявил, что мог бы проехать этим маршрутом и на дорогом купе.
Я не верю своим глазам! Новое покрытие, разметка, а на обочине вместо будяков зеленая трава. Все очень по-европейски,
– сказал блоггер.
Чтобы наглядно продемонстрировать качество ремонта дороги, он до краев налил в стакан воды и поставил его на торпедо автомобиля – ни одна капля не пролилась.
Как сообщалось ранее, по состоянию на начало декабря "Укравтодор" отремонтировал и построил 3 900 км дорог государственного значения. План до конца года – обновить 4 200 км.
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