Спустя ровно год известный блоггер Рауль Чилачава снова поехал по трассе Киев – Кропивницкий, чтобы посмотреть, как изменилась эта дорога после начала президентской программы "Велике будівництво".

По итогам поездки он сказал: "Тут совершенно новая дорожная инфраструктура".

Для того, чтобы провести "аудит" дороги, Чилачава использовал внедорожник, а, доехав до Кропивницкого, он с уверенностью заявил, что мог бы проехать этим маршрутом и на дорогом купе.

Я не верю своим глазам! Новое покрытие, разметка, а на обочине вместо будяков зеленая трава. Все очень по-европейски,

– сказал блоггер.

Чтобы наглядно продемонстрировать качество ремонта дороги, он до краев налил в стакан воды и поставил его на торпедо автомобиля – ни одна капля не пролилась.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало декабря "Укравтодор" отремонтировал и построил 3 900 км дорог государственного значения. План до конца года – обновить 4 200 км.