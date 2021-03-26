Милана Маханец, которая стала известной из-за скандала о "недетских отношениях" с парнем, жалуется на социальные службы. Якобы они мешают, а не помогают ей жить.

У своих сторис в инстаграм Милана заявила: забирать у нее любимых – не помощь. А вот помогать ей нужно было раньше.

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На что пожаловалась 8-летняя Милана

Скандальная блогер и модель пожаловалась на то, что ей не дают покоя социальные службы. Она написала, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать ей в одной постели с мамой.

Где были социальные службы, когда я в 5 лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше…

– возмутилась 8-летняя девочка.



Жалобы Миланы на соцслужбы / Скриншот

В предыдущем сторис Милана рассказала: родители Паши не разрешают им видеться. Сейчас Милана не знает, надолго ли это решение, или навсегда.



"Родители Паши не разрешают общаться" / Скриншот

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