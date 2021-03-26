Не дают видеться с Пашей, – скандальная 8-летняя блогер Милана жалуется на соцслужбы
Милана Маханец, которая стала известной из-за скандала о "недетских отношениях" с парнем, жалуется на социальные службы. Якобы они мешают, а не помогают ей жить.
Источник:24 канал
У своих сторис в инстаграм Милана заявила: забирать у нее любимых – не помощь. А вот помогать ей нужно было раньше.
Все, что известно об Отношениях 8-летней модели Миланы с 13-летним блогером Пашей
На что пожаловалась 8-летняя Милана
Скандальная блогер и модель пожаловалась на то, что ей не дают покоя социальные службы. Она написала, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать ей в одной постели с мамой.
Где были социальные службы, когда я в 5 лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше…
– возмутилась 8-летняя девочка.
Жалобы Миланы на соцслужбы / Скриншот
В предыдущем сторис Милана рассказала: родители Паши не разрешают им видеться. Сейчас Милана не знает, надолго ли это решение, или навсегда.
"Родители Паши не разрешают общаться" / Скриншот
Скандал с Миланой Маханец и Пашой Паем: основное
- 8-летняя модель Милана и 13-летний Паша в инстаграм публиковали недетские снимки – с поцелуями и объятиями.
- Детский обмудсмен Николай Кулеба обратил на это внимание и попросил вмешаться спецслужбы.
- После того как вспыхнул скандал, девочка удалила откровенные фото с блогером.
- Мама модели заверила, что отношения ее дочери – не настоящие. Якобы это всего лишь пиар. Фото детей в постели она назвала шуткой, а также опровергла информацию о том, что дети вроде бы живут вместе.
- Полиция открыла дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждении к участию в ее создании.
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