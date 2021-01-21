Скандал с блогершей Таисией Онацкой набирает обороты. Девушка решила ответить украинскому Минобороны на "контрольный вопрос" – Украина или Россия.

Она подчеркнула, что вопроса выбора перед ней не было и стоять не будет. Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице блогерши.

Обратите внимание Borjomi и Nestle отказались сотрудничать со скандальной блогершей Онацкой

"Я маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка – мати". Когда я впервые рассказала это стихотворение на сцене в садике, я очень волновалась", – отметила Онацкая.

С того момента прошло уже много времени, но ничего не изменилось. Я украинка и горжусь этим,

– заверила она.

Киевская блогерша отвечает на "контрольный вопрос" Минобороны: смотрите видео

Как реагируют в соцсетях

Похоже, что слова киевской блогерши не убедили сеть. Пользователи фейсбука пишут, что не верят ей. А также рекомендуют извиниться и сделать выводы.

"Все посты на русском, все видео на русском. Теперь вспомнила, что она украинка и на украинском вот как защебетала";

"Лучше принесите извинения и все. Еще неделю вас похейтят и забудут. Делайте выводы, ваше поведение недостойно гражданки нашего государства";

"Украинка, которая гордится тем, что она украинка, НИКОГДА не заявит, что ее любимой страной является Россия. И страна, которая напала на Украину";

"Деточка, что ты себя так мучаешь??? Езжай туда, где ты выбрала, где тебе так хорошо".

Что следует знать о скандале с Опацкой