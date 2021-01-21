Скандальная блогерша из Киева ответила на "контрольный вопрос" Минобороны: видео
Скандал с блогершей Таисией Онацкой набирает обороты. Девушка решила ответить украинскому Минобороны на "контрольный вопрос" – Украина или Россия.
Она подчеркнула, что вопроса выбора перед ней не было и стоять не будет. Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице блогерши.
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"Я маленька українка, треба всім це знати. Українцем є мій тато, українка – мати". Когда я впервые рассказала это стихотворение на сцене в садике, я очень волновалась", – отметила Онацкая.
С того момента прошло уже много времени, но ничего не изменилось. Я украинка и горжусь этим,
– заверила она.
Киевская блогерша отвечает на "контрольный вопрос" Минобороны: смотрите видео
Как реагируют в соцсетях
Похоже, что слова киевской блогерши не убедили сеть. Пользователи фейсбука пишут, что не верят ей. А также рекомендуют извиниться и сделать выводы.
- "Все посты на русском, все видео на русском. Теперь вспомнила, что она украинка и на украинском вот как защебетала";
- "Лучше принесите извинения и все. Еще неделю вас похейтят и забудут. Делайте выводы, ваше поведение недостойно гражданки нашего государства";
- "Украинка, которая гордится тем, что она украинка, НИКОГДА не заявит, что ее любимой страной является Россия. И страна, которая напала на Украину";
- "Деточка, что ты себя так мучаешь??? Езжай туда, где ты выбрала, где тебе так хорошо".
Что следует знать о скандале с Опацкой
- Таисия Онацкая – блогерша TikTok с никнеймом di.rubens. Скандал вокруг нее вспыхнул после того, как в сети появился ролик на аллее Небесной Сотни.
- В нем девушка назвала Россию своей любимой страной. Это видео распространило много людей, среди них – офицер ВСУ Анатолий Штефан.
- После этого история получила огласку в СМИ. Онацкая отреагировала резко – все публикации назвала сфальсифицированными.
- Блогерша заявила, что будет судиться со Штефаном и обратится в Минобороны. Там предупредили девушку, что ей придется ответить на "контрольный вопрос" – Украина или Россия.
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