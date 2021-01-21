Borjomi и Nestle отказались сотрудничать со скандальной блогершей Онацкой
Киевская блогерша Таисия Онацкая с никнеймом di.rubens попала в скандал, потому что назвала Россию любимой страной. После этого компании Borjomi и Nestle отказались сотрудничать с девушкой.
Накануне от сотрудничества с Онацкой отказалось "Алло". О 2 новых отказах блогерше рассказал Виктор Дацко в Фейсбуке.
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Компании подчеркнули, что не разделяют ценностей блогерши.
Учитывая ситуацию наша компания решила удалить ролики с участием блогерши di.rubens с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем,
– заявили в Borjomi.
Подобное заявление обнародовала также компания Nestle: "Nestle руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и уважаем нашу страну. С января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером".
Borjomi удалит ролики с участием скандальной блогерши / Фото Виктор Дацко
Nestle не будет сотрудничать с Таисией Онацкой / Фото Виктора Дацко
Скандал с киевской блогершей: что известно
- Таисия Онацкая на аллее Небесной Сотни сняла ролик, в котором на вопрос о любимой стране, между Россией и Украиной выбрала первую. После этого девушка засмеялась.
- Впоследствии блогерша удалила ролик. Впрочем, его успел распространить офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.
- Девушка на своей странице в инстаграме опубликовала видео, в котором назвала публикации украинских СМИ ложными.
- Кроме того, скандальная блогерша заявила, что подаст в суд на Штефана и обратится в Министерство обороны.
- В Минобороны подчеркнули, что уже ждут анонсированную жалобу.
- Кстати, Онацкая уже попала в базу "Миротворец". В досье о ней написано: "Провокаторша. Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины".
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