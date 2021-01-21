Киевская блогерша Таисия Онацкая с никнеймом di.rubens попала в скандал, потому что назвала Россию любимой страной. После этого компании Borjomi и Nestle отказались сотрудничать с девушкой.

Накануне от сотрудничества с Онацкой отказалось "Алло". О 2 новых отказах блогерше рассказал Виктор Дацко в Фейсбуке.

Актуально Блогерша, которая назвала Россию любимой страной, загремела в "Миротворец"

Компании подчеркнули, что не разделяют ценностей блогерши.

Учитывая ситуацию наша компания решила удалить ролики с участием блогерши di.rubens с официальных страниц бренда и не сотрудничать с ней в будущем,

– заявили в Borjomi.

Подобное заявление обнародовала также компания Nestle: "Nestle руководствуется в своей деловой практике принципами добропорядочности и полного соблюдения всех законов. Мы разделяем украинские ценности и уважаем нашу страну. С января 2021 года мы не сотрудничаем с упомянутым блогером".



Borjomi удалит ролики с участием скандальной блогерши / Фото Виктор Дацко

Nestle не будет сотрудничать с Таисией Онацкой / Фото Виктора Дацко

Скандал с киевской блогершей: что известно

Таисия Онацкая на аллее Небесной Сотни сняла ролик, в котором на вопрос о любимой стране, между Россией и Украиной выбрала первую. После этого девушка засмеялась.

Впоследствии блогерша удалила ролик. Впрочем, его успел распространить офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

Девушка на своей странице в инстаграме опубликовала видео, в котором назвала публикации украинских СМИ ложными.

Кроме того, скандальная блогерша заявила, что подаст в суд на Штефана и обратится в Министерство обороны.

В Минобороны подчеркнули, что уже ждут анонсированную жалобу.

Кстати, Онацкая уже попала в базу "Миротворец". В досье о ней написано: "Провокаторша. Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины".

Как разворачивается скандал с киевской блогершей: видео