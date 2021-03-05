Киевская блогер устроила в съемной квартире настоящий трэш. Девушка сыпала муку на кровать и била яйца о потолок и зеркала.

Детали скандала с блогершей

Девушка снимала квартиру в ЖК "Комфорт Таун" возле паркинга. По данным соцсетей, в тиктоке она популярна под ником ttiisshhiinnaa. Там у нее есть почти 122 тысячи подписчиков.

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По данным телеграм-каналов, блогершу якобы попросить съехать пораньше, хотя квартира была еще проплачена.

Девушка якобы заплатила 40 тысяч гривен задатка и стоимости аренды, но арендодатель, мол, сказал, чтобы она съезжала.

Чувак – мошенник. Хате п*здец,

– говорится в сообщении.

Телеграм-канал предполагает, что на блогершу могли жаловаться соседи, и поэтому ее попросили съехать пораньше.

На видео видно, как девушка посреди комнаты высыпает пакет с мусором, рвет тюли и шторы, забрасывает все сырыми яйцами, солью и мукой. Наконец она вылила в ванной комнате лак для ногтей.

Кроме того, так называемая "лидер мыслей" постоянно показывала средний палец и улыбалась на камеру. К сожалению, видео без звука, потому что говорила девушка – не слышно.

Блогер громит съемную квартиру: видео

Заметим, недавно блогерша попала в еще один скандал. На территории автозаправки она снимала на видео, как развлекается с пистолетом, и случайно выстрелила в воздух.

К счастью, в результате такого "развлечения" никто не пострадал.

Блогерша стреляет из пистолета в Киеве: видео