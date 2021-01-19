В США кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации новоизбранного президента Джозефа Байдена о предоставлении Украине летального оружия. В частности, для этого предусмотрено 300 миллионов долларов.

Выделение такой суммы Конгресс США поддержал единогласно. Об этом Энтони Блинкен заявил во время слушаний в Сенате США, передает Укринформ.

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По его словам, в отличие от администрации Дональда Трампа, правительство Барака Обамы так и не смогло это реализовать.

Отвечая на вопрос сенатора-республиканца Рона Джонсона о том, считает ли он такое решение правильным, Блинкен дал утвердительный ответ.

Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонительного назначения Украине,

– подчеркнул Блинкен.

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Блинкен также отметил, что выразил такую свою позицию еще более 3 лет назад в одной из публикаций The New York Times. По его словам, он до сих пор ее придерживается.

Обратите внимание! Ранее Джозеф Байден заявлял, что в случае победы на президентских выборах предоставит Украине летальное оружие для защиты от российской агрессии. Подробнее об этом – читайте здесь.