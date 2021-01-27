На встрече с работниками Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США благодаря дипломатии должна вернуть себе лидирующие роли в мире. Мол, Соединенные Штаты Америки обладают уникальной способностью сплачивать другие страны, чтобы противостоять вызовам нашего времени.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Блинкен подчеркнул, что американские ценности – благородные и сильные. "Мы вернемся к ним. Американское лидерство нужно в мире и мы будем лидерами", – заверил он.

Обратите внимание Энтони Блинкен – новый госсекретарь США: что о нем известно

Разговор Байдена с Путиным

США готовы конструктивно работать с Россией для решения стратегических вопросов, но будут решительно защищать свои национальные интересы в ответ на действия, которые наносят ущерб Штатам или их союзникам. Об этом заявили в Белом доме по итогам первого звонка между Байденом и Путиным, который состоялся накануне. Среди разногласий – вопрос Украины.

Соглашение о наступательных вооружениях

Знаковым результатом первого разговора Байдена и Путина стала договоренность продлить на 5 лет действие соглашения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений между США и Россией. Российский парламент уже ратифицировал продление соглашения.

Смотрите полный выпуск "Голоса Америки": видео