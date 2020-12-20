В Одессе в день святого Николая, 19 декабря, открыли главную елку города. Посетителей мероприятия сначала развлекал оркестр Дедов Морозов. А после организаторы решили включить настоящий тюремный блатняк.

Как в Одессе открывали главную елку

Зажжение новогодней красавицы произошло на Думской площади. Кроме того, работала праздничная ярмарка на Приморском бульваре. А вблизи Дюка установили яркую карусель. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Советуем ознакомиться В городах Украины зажгли главные елки: фото рождественских красавиц

Сначала перед местными жителями и гостями выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Александра Салика. Его музыканты превратились в Дедов Морозов. Они исполнили праздничные мелодии.

Открытие елки в Одессе: оркестр Дедов Морозов исполнил новогодне-рождественские мелодии – смотрите видео

В конце праздника перед мэрией вспыхнул небольшой фейерверк. Но этим организаторы решили не ограничиваться, и после официальной части посетителей торжеств "порадовали" жестким тюремным новогодним блатняком. Такая музыка звучала из колонок.

Кстати Не только Киев: праздничная иллюминация загорелась во время открытия елки также в Трускавце

Блатной шансон на зажжении елки в Одессе: видео

Заметим, что на праздник пришло много зрителей, в частности с детьми. На большинстве из них не было защитных масок.