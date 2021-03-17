Почти половина украинцев назвала благосостояние своей семьи плохим
Украинцы не слишком верят в быстрые положительные изменения в экономике и большинство считает благосостояние своей семьи плохим. Настроения относительно изменений в лучшую сторону у украинцев также пока слабые.
Источник:Центр Разумкова
Как свидетельствует социологический опрос, украинцы не слишком верят в быстрые положительные изменения в экономической сфере. Лишь 9% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение изменится к лучшему.
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Благосостояние семьи
Уровень благосостояния семьи украинцы оценили так:
- 44% – как "очень" или "достаточно" плохое,
- 45% – как "не плох и не хорош",
- 9% – как "хорошее" или "очень хорошее".
Относительно ожиданий изменений благосостояния настроения не слишком позитивные. Несколько чаще украинцы ожидают, что оно не изменится – 28%, 21% ожидают улучшения, а 19% – ухудшения.
Изменения в экономике: что говорят украинцы
Опрошенные не слишком верят в быстрые положительные изменения в экономической сфере:
- только 9% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему,
- 9% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.
Заметно чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 30% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 23% – что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.
Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 52% и 56% не ожидают изменений в этих сферах). Вместе с тем, ожидания изменений в экономической сфере являются менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года,
– отмечают в Центре Разумкова.
В прошлом году ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи – 32%.
Когда Украина преодолеет проблемы
19% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 50,5% – что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 19% – что не способна их преодолеть.
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