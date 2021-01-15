Недавно в сети и в украинских СМИ начала распространяться информация о том, что за "благодарность" аварийкой на дороге водителя могут оштрафовать или вообще оставить без водительского удостоверения.

Сайт 24 канала разбирался, можно ли пользоваться аварийкой, чтобы поблагодарить водителей на дороге и действительно ли это может привести к штрафам.

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Когда можно использовать аварийку

В соцсети Facebook на странице "Школа молодого юриста" появился пост о том, что они провели опрос, сколько людей знают, что за "благодарность" аварийкой на дороге можно получить штраф. И оказалось, что 60% в это просто не верят, ведь это своеобразная водительская этика.

Нарушение правил пользования аварийной световой сигнализацией предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или штрафа 680 грн (ч.2 ст.122, ст.125 КоАП). Если же эти нарушения повлекли создание аварийной обстановки, то водитель может остаться без водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до 1 года,

– говорится в посте.

Скриншот поста со страницы "Школа молодого юриста"

В Правилах дорожного движения указано следующее, что аварийная световая сигнализация должна быть включена:

в случае вынужденной остановки на дороге;

в случае остановки по требованию полицейского;

в результате ослепления водителя светом фар;

во время движения транспортного средства с техническими неисправностями;

на транспортном средстве, которое буксируется;

на транспортном средстве, которое перевозит организованную группу детей с опознавательным знаком "Дети", во время их посадки или высадки;

на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;

в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

Согласно части 2 статьи 122 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Украины, и правда, есть ответственность за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов.

За это установлен штраф от 0,1 до 0,3 минимального размера заработной платы, учитывая то, что сейчас минимальная зарплата составляет 6 тысяч гривен, то штраф составит от 600 до 1800 гривен.



Автоюрист говорит, что на его практике не было случаев, когда водителей штрафовали за "благодарность" аварийкой

Действительно ли могут оштрафовать за "благодарность" аварийкой

Владимир Володарский, адвокат, объяснил нам, что это наказание не касается случая изменения направления движения, а также переоборудования.

Можно ли утверждать, что это "использование предупредительных сигналов с нарушением правил, норм и стандартов"? Очевидно, нет. Согласно п.9.1 ПДД, включение аварийной сигнализации, действительно, относится к предупредительным сигналам. П.9.9 ПДД предусматривает случаи, когда аварийная сигнализация должна быть включена обязательно. Но указанный пункт не содержит запрета на ее использование в других ситуациях,

– говорит Володарский.

Он добавил, что для других случаев (например, пользование дальним светом, если это приводит к ослеплению, подача звуковых сигналов в населенных пунктах, кроме предотвращения ДТП, п.9.7 и 9.5 ПДД соответственно) такой прямой запрет установлен. Об использовании аварийной сигнализации "как благодарности" – подобного запрета нет.

Говорить о правовых основаниях для привлечения за это водителей к ответственности нельзя. Конечно, могут быть отдельные случаи злоупотребления со стороны патрульных полицейских (в частности, в случае конфликтов), но лично мне случаи привлечения водителей к ответственности именно с такими мотивами неизвестны,

– отметил адвокат.