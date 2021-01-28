Бюро экономической безопасности в Украине: для чего нужен орган и как будет работать
В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься только финансовыми преступлениями. Нардепы планируют рассмотреть законопроект во втором чтении 28 января.
Источник: 24 канал
Законопроект хотели принять еще в 2020 году, но тогда в Раде не нашлось достаточного количества голосов. Документ дорабатывали в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Как отметила нардеп от партии "Голос" Галина Васильченко, некоторая группа политсилы "Слуга народа" блокировала и предлагала оставить часть экономических функций СБУ и налоговой милиции. Однако тогда, заверила Васильченко, законопроект потерял бы смысл принятия.
Если законопроект будет принят в том виде, в котором его выносят в сессионный зал, то тогда мы сможем избавиться от экономических паразитов, которые мешают развитию бизнеса и очень часто превышают свои полномочия и "кошмар" бизнес,
– подчеркнула нардепка.
По словам Васильченко, Украина нуждается в развитии бизнеса, привлечении инвестиций, а потому такой законопроект является очень актуальным.
Как будут выбирать главу органа
Васильченко рассказала, что будет создана комиссия, куда будут входить представители от комитета и Кабмина. Этот вопрос вызвал много дискуссий в Раде.
Наш комитет подавал предложения, чтобы в конкурсную комиссию также были привлечены представители международных доноров, которые в течение последних лет помогают Украине в борьбе с коррупцией. К сожалению, это предложение не было учтено,
– сказала Васильченко.
Этот вопрос еще будут обсуждать, ведь в Раде есть соответствующая поправка.
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Сколько людей будет входить в Бюро
Документ предусматривает, что в Бюро будет работать 4 тысячи человек. "В налоговую милицию, которая сейчас еще действует, входит 4,5 тысячи человек. Это тоже было одно из важных пунктов (количество людей – 24 канал). Наша фракция подавала, чтобы было не более 3 тысяч", – отметила Васильченко.
Она добавила, что 4 тысячи – это точно слишком много. Однако этот вопрос тоже еще будут обсуждать.
Функции Бюро экономической безопасности
- Орган будет противодействовать уголовным правонарушениям по тенизации экономики и утечке капитала.
- Известно, что в Бюро экономической безопасности будут территориальные подразделения.
- Подчиняться Бюро Кабинету Министров Украины.
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