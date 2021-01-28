В Украине хотят создать Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься только финансовыми преступлениями. Нардепы планируют рассмотреть законопроект во втором чтении 28 января.

Источник: 24 канал

Законопроект хотели принять еще в 2020 году, но тогда в Раде не нашлось достаточного количества голосов. Документ дорабатывали в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Как отметила нардеп от партии "Голос" Галина Васильченко, некоторая группа политсилы "Слуга народа" блокировала и предлагала оставить часть экономических функций СБУ и налоговой милиции. Однако тогда, заверила Васильченко, законопроект потерял бы смысл принятия.

Если законопроект будет принят в том виде, в котором его выносят в сессионный зал, то тогда мы сможем избавиться от экономических паразитов, которые мешают развитию бизнеса и очень часто превышают свои полномочия и "кошмар" бизнес,

– подчеркнула нардепка.

По словам Васильченко, Украина нуждается в развитии бизнеса, привлечении инвестиций, а потому такой законопроект является очень актуальным.

Как будут выбирать главу органа

Васильченко рассказала, что будет создана комиссия, куда будут входить представители от комитета и Кабмина. Этот вопрос вызвал много дискуссий в Раде.

Наш комитет подавал предложения, чтобы в конкурсную комиссию также были привлечены представители международных доноров, которые в течение последних лет помогают Украине в борьбе с коррупцией. К сожалению, это предложение не было учтено,

– сказала Васильченко.

Этот вопрос еще будут обсуждать, ведь в Раде есть соответствующая поправка.

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Сколько людей будет входить в Бюро

Документ предусматривает, что в Бюро будет работать 4 тысячи человек. "В налоговую милицию, которая сейчас еще действует, входит 4,5 тысячи человек. Это тоже было одно из важных пунктов (количество людей – 24 канал). Наша фракция подавала, чтобы было не более 3 тысяч", – отметила Васильченко.

Она добавила, что 4 тысячи – это точно слишком много. Однако этот вопрос тоже еще будут обсуждать.

Функции Бюро экономической безопасности