Февраль закончился, последняя отчетность – можем уже зафиксировать определенные проблемы с выполнением бюджета 2021 года.

З доходами (поки що) все гаразд – план за лютий податкова та митниця виконали на 101,9% (за січень-лютий взагалі 104,2%). Основне перевиконання все ще забезпечує податкова (103,2% за лютий), але митниця в останні місяці, принаймні, більш-менш стабільно виконує план (100,7% за лютий). Порівняно з тим, яка вакханалія відбувалася на митниці влітку-восени минулого року – це вже добре.

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Не все барвисто: яка ситуація із залученням запозичень

А от із залученням запозичень до державного бюджету знову великі проблеми. План за січень лютий виконано лише на 68,6%, залучено 74,3 мільярди гривень з планових 108,3 мільярдів гривень. В січні виконання плану по запозиченнях було взагалі менше 50% – 13,3 мілярда гривень з 27,9 мілярдів гривень. В лютому план виконали "аж" на 75% – 61 мільярд гривень з 80,4 мільярда гривень.

Звичайно, це ще далеко да антирекорду нинішнього Кабміну часів листопада минулого року – тоді план фінансування за січень-листопад 2020 було виконано (якщо це слово тут підходить) на 37,4%. Ситуацію врятувало в грудні "зовнішнє управління", коли після неофіційної відмашки від МВФ донори надали нам близько 2 мільярдів доларів та, таким чином, розблокували доступ до фінансових ринків.

Власне, в цьому проблема нинішнього року і полягатиме. Поки що Кабмін цілком може плисти по течії: пікові виплати за зовнішнім боргом будуть аж у вересні, пікові видатки державного бюджету взагалі в грудні.

Перші пів року цілком можна фінансувати планові видатки навіть провалюючи план по запозиченнях та не співпрацюючи з МВФ. Але з середини року ці тепличні умови, найімовірніше, закінчаться. А, якщо співпрацю з МВФ не буде відновлено до осені, – Кабмін цілком може повторити минулорічний антирекорд із фінансування державного бюджету. А з ним – і торішню бюджетну кризу, із зупинками платежів Казначейства, "картотекою" і всім тим, чим нас минулого року здивував уряд.

Що робити?

Звичайно, найперше необхідно забезпечити ефективну співпрацю з МВФ. Адже без неї план з фінансування точно знову буде завалений.

А це означає, щонайменше: