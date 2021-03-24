Кабмин в среду, 24 марта, одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит бюджета в течение года составил 217 611 миллиона гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство финансов предоставило публичный отчет о выполнении госбюджета-2020. Актуально Кризис из-за пандемии COVID-19: сколько денег потеряли украинцы в 2020 году Как выполнили бюджет-2020 по доходам – ​​в сумме 1 076 027 миллионов гривен;

по расходам – ​​в сумме 1 288 121,3 миллиона гривен;

по объему возврата кредитов – 9 517,2 миллиона гривен;

по объему предоставления кредитов – 15 033,9 миллиона гривен. Что говорит Шмыгаль Глава Кабмина Шмыгаль выделил ряд положительных достижений, связанных с госбюджетом-2020. В частности, доходную часть бюджета удалось перевыполнить на 54 миллиарда гривен. Какие еще "бонусы" назвал Шмыгаль Уменьшение дефицита от ВВП с 7,5% до 5,3%.

Повышение минимальной зарплаты, а также выплат медикам.

Индексация пенсий. Обратите внимание! Премьер также отметил, что "нам удалось не допустить падения экономики, которое состоялось в большинстве стран ЕС". По словам политика, "большая заслуга того, что в прошлом году мы более мягко прошли кризис – это государственная поддержка экономики". Госбюджет-2021: последние новости В январе Госбюджет-2021 получил сверхплановые доходы. Сумма в 66,1 миллиарда гривен на 6,7% превысила определенный план.

В феврале Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет-2021 деньги от продажи облигаций внутреннего государственного займа. Сумма составляет 9,49 миллиарда гривен.