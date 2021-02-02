Украинское правительство возвращает "пакеты малыша". Тысячи бэби-боксов развезут в родильные дома и там они попадут к своим владельцам. Готовые наборы лежали на складах вплоть до конца январского локдауна.

Источник: Bihus.Info на 24 канале

Инициативу вручения бэби-боксов в роддоме отменили в 2020 году. Такое решение правительства усложнило жизнь тысячам родителей и превратило помощь в бюрократические испытания и страдания.

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Первые пакеты малыша появились осенью 2018 года благодаря проекту Кабмина и управления ООН за средства бюджета. Основной идеей было поддержать родителей и стимулировать рождаемость. Ну и вообще, это был хороший пиар-проект заботы правительства об украинцах.

Впрочем, через 2 года бэби-боксы исчезли из роддомов, потому что государство любит экспериментировать. После этого сменился Кабмин и правительство Дениса Шмыгаля в 2020 году начало свой пилотный проект с родителями новорожденных – готовые пакеты заменили деньгами. В частности, родителям перечисляли 5 тысяч гривен.

Какие проблемы возникли

После такого решения правительства сразу появились 2 проблемы, которые доказали, что хорошую и удобную идею можно превратить в повод для гневных постов. Первая – глобальная. Выплата денег на карту только звучит легко и доступно. Впрочем, государство должно контролировать, кому дает деньги и тратят ли они их на младенцев. Из-за этого денежное пособие на пеленки, подгузники и игрушки стало испытанием нервной системы родителей.

Мы были с младенцем, нам некуда было его деть, когда мы ездили в управление соцзащиты. Я привозил жену, потом бегал с младенцем вокруг авто, а жена тем временем шла оформляла все документы,

– рассказал отец Антон Сененко.



Часть наполнения пакета / Скриншот из видео

Обещанные правительством деньги не перечисляли автоматически на карточку ни в роддоме, ни потом. Для того, чтобы их получить, нужно было:

пойти в банк и открыть карту;

наведаться в роддом за справкой, что родители не получили пакет;

пойти в подразделение соцзащиты и принести эти и другие документы.

Уже после этого родителям надо было искать магазины, в которых можно рассчитаться этой картой. И все это надо было делать после появления малыша, да еще и во время пандемии. Очевидно, это напоминало не заботу, а издевательство. Правительство вроде и сделало родителям приятное, выделив деньги налогоплательщиков, но как-то так, чтобы люди все равно его за это ругали.

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Родители покупали значительно меньше вещей

Когда родители наконец получали многострадальные 5 тысяч, находили нужные магазины и покупали все необходимое, то понимали, что приобрели на них значительно меньше, чем если бы государство просто выдало бэби-бокс. Все из-за того, что люди покупают по розничным ценам, а пакеты собирали по оптовым.

За старый набор, который стоил государству 3 800 гривен, получалось, что потом его можно было купить за 7 300 гривен. Сейчас цена его составляет около 9 500 гривен,

– заявил соучредитель компании-производителя бэби-боксов.

Эта история показала, насколько далеки от реальной жизни те, кто принимал решение об эксперименте над бэби-боксами и родителями. К тому же эта инициатива создала и вторую проблему – локальную.

Часть молодых родителей в 2020 году не получила вообще ничего – ни пакета, ни денег. Тогда бэби-боксы уже заканчивались в роддомах, а решение о денежной помощи еще не вступило в силу.

Сколько семей ничего не получили

Для того, чтобы понять, сколько родителей остались и без выплат, и без пакета малыша в 2020 году, мы сделали запросы в Минюст и Минсоцполитики. В частности, с 1 сентября 2020 года до 1 января 2021 года в Украине родились 106 тысяч младенцев. В это время бэби-боксы получили 9,5 тысячи семей и 82,3 тысячи обратились за денежной компенсацией. То есть примерно 15 тысяч семей не получили ничего из-за эксперимента правительства Шмыгаля.



Что получали родители / Инфографика Bihus.Info

Стоит отметить, что речь идет лишь о сентябре – январе, когда решение о денежной компенсации уже вступило в силу. Однако бэби-боксы начали заканчиваться в роддомах еще летом, потому что их прекратили покупать. Из-за этого тех, кто получил "ничего" в 2020 году, значительно больше.

Возвращение бэби-боксов

Впрочем, теперь все снова поменялось. Нововведение с денежной помощью не выдержало проверки жизнью. С 24 октября 2020 года бэби-боксы вернули законодательно. Потом еще нужно было время, чтобы их закупить и собрать. После этого – еще время на дополнительную бюрократию.

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В Минсоцполитики долго не могли передать поставщику список роддомов, в которые надо везти пакеты. Из-за этого бэби-боксы отправились к младенцам аж в конце января 2021 года, то есть через 3 месяца после того, как их вернули юридически.

Что содержится в пакете

В новых бэби-боксах уже есть 90 предметов для младенцев, а это на 30 больше, чем в предыдущих пакетах. Например, это одеяло, пеленка, пододеяльник, плед, игрушки, мыло, шампунь, расческа, развивающий коврик и др. В бэби-боксе также есть 47 единиц одежды для малыша. Весь трикотаж в пакетах, от пеленок до детских комбинезонов, украинского производства.

Владельцем фирмы, которая шьет для пакета малыша пеленки, одеяла и часть трикотажа, является Александр Соколовский.



Александр Соколовский / Скриншот из видео

По его словам, в программе участвовали около 30 различных производственных компаний. В то же время над наполнением бэби-бокса работали более 1 500 человек. Еще около 90% – продукция отечественных производителей.

Что стоит знать родителям

Согласно постановлению правительства, чтобы получить бэби-бокс, есть 30 дней после рождения ребенка. Если родители не забрали пакет через месяц, то уже не смогут это сделать. Стоит отметить, что параллельно в Украине осталась система с денежной компенсацией. Это означает, что родители могут сами выбирать бэби-бокс или очереди, справки и деньги на карточку.

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Если семья хочет пакет для малыша, но в роддоме их нет, то нужно брать справку там, где рожали ребенка. Впрочем, лучше всего получить ее сразу во время выписки, чтобы не ехать снова. Сам бэби-бокс в дальнейшем должны выдать в подразделении соцзащиты по месту жительства. Туда надо отнести письменное заявление, пока не истекли эти 30 дней.