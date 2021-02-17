Виктор Баранник – ветеран, доброволец и боец Сил специальных операций. С войны Бараннику пришлось возвращаться в никуда. И не потому, что война его оставила ни с чем, а потому, что он отдал все ради войны.

Источник: "Мы" на 24 канале

Возвращение из Польши на войну

Сначала Виктор работал в Гданьске, в Польше на судоремонтном заводе. Зарабатывал деньги ради мечты, а мечтал о горах, покорять сложные вершины, путешествовать по уникальным местам и даже стать моряком, чтобы под парусом идти по лунной дорожке.

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Именно тогда его застала война. Пока другие бежали в Польшу, чтобы избежать мобилизации, Виктор собрал все деньги, купил авто для добровольцев и поехал на Восток Украины. Без единой копейки.

"Меня это волновало, что на Родине война, а я тут взял и убежал", – объяснил ветеран Виктор Баранник.

Навыки сварщика понадобились в 5 батальоне "Правого сектора". Поэтому остался там на некоторое время, а дальше, он попал в ССО.

Сначала, я очень боялся, мне было страшно, я никогда не брал оружие в руки. Думал я не смогу,

– вспомнил Баранник.

Разведчиком 8-го отдельного полка специального назначения Виктор Баранник пробыл год. За плечами успешные операции в районах Попасной и Станицы Луганской. Война не оставила физического следа, но изменила Виктора. И сживался с этими переменами мужчина еще долго, но впереди его ждало тяжелое возвращение в никуда и ни с чем, без работы и сбережений.

Путешествие, изменившее жизнь

Домой ветеран не доехал. Еще в поезде с войны Виктор купил авиабилеты. Месяц вместе с друзьями он путешествовал по одному из турецких полуостровов.

"Мне предложили друзья, давай сделаем себе такую психологическую реабилитацию, и я купил за последние деньги билеты в Турцию", – сказал Виктор Баранник.

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Сотни километров Ликийской туристической тропы – это способ разгрузить и тело и голову. И именно там Виктор решил – пора менять все. Однако возникает вопрос – чем заниматься, лишь бы деньги были и удовольствие от того, что делаешь? Нужна бизнес-идея.



Виктор Баранник сумел изменить свою жизнь после войны / Фото с фейсбук-страницы ветерана

Создание туристического агентства Summit Сlub

Походы в горы, экстремальные туры и альпинизм – именно этим Виктор занимался еще до вторжения россиян на территорию Украины. Фактически горы его закалили, научили спокойствию и взвешенности в каждом движении. Это помогало на войне.



Виктор Баранник обожает экстремальные походы в горы / Фото с фейсбук-страницы ветерана

"Я думал, чем заняться и я даже не рассматривал тогда варианта, что я могу организовывать какие-то поездки", – вспомнил ветеран.

Так возникло туристическое агентство Summit Сlub. Сплавы, походы в горы, школа альпинизма, квест-туры в горах – это то, что делает Виктора счастливым, вдохновляет и других и приносит деньги. Бизнес-идея пришла не легко, но стала успешной.

Если вы занимаетесь своим любимым делом, вы потеряете сон, так и есть, что иногда вы не можете заснуть до 2 – 3 ночи, а утром надо встать в 6:00, потому что в 7:00 тренировки по скалолазанию. Это классно, потому что ты не выспавшийся и ты выкладываешься,

– отметил Баранник.

Вообще возможно ли полностью избавиться от привкуса войны? Возможно его можно контролировать, или адаптировать в опыт. Путь к успеху непрост, особенно после войны.

Veterans Go

Впрочем, Виктор его преодолел. Сегодня помогает преодолевать его другим ветеранам. Вместе с друзьями они создали общественную организацию Veterans Go. Фактически ветераны вместе с друзьями, с помощью специальной тележки – джульетки – вывозят на вершины тех, кто самостоятельно этого сделать не может.



Организация Veterans Go на вершине горы / Фото Yura Oliinyk