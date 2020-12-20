Владимир Зеленский назвал вопросы, которые он по возможности хочет обсудить с Джо Байденом. Среди них – визит новоизбранного президента США в Киев, приход американского бизнеса и появление Голливуда в Украине.

Президент Украины мало говорил о некоторых важных вещах с Дональдом Трампом, но надеется исправить ситуацию уже с новым главой Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times.

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Я хочу, чтобы наши планы в отношении США, прежде всего экономические, были реализованы во время моей каденции и каденции нового президента Соединенных Штатов. Прежде всего я хотел бы пригласить его в Украину,

– отметил украинский лидер.

Зеленский также хочет сотрудничества с США в таких сферах

прихода американского бизнеса в Украину. Власть готова помогать инвесторам из США. Речь идет об инвестициях в энергетику, в финансовый сектор, сельское хозяйство и промышленность;

в развитие отношений в сфере туризма;

запуска безвизового режима, чтобы облегчить поездки для граждан, работающих в Украине, США и которые имеют общий бизнес.

Все это, по мнению президента, открыло бы путь для улучшения украинского-американских отношений. И об этом он хотел бы говорить с Байденом.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки – 24 канал). Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка", – подчеркнул глава государства.

И добавил, что хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. В общем президент в вопросе отношений с США имеет еще много планов.

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Справка. Джо Байдена 15 декабря официально признали победителем выборов в США. Он получил 306 голосов выборщиков. Больше о выборах в Соединенных Штатах, их результатах и как воспринял их Трамп читайте по ссылке.