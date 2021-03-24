Бив ногами та стрибав на голову: у Запоріжжі школяр жорстоко побив однолітка – відео 18+
Школяр із міста Оріхів на Запоріжжі бив свого ровесника, поки хтось це знімав. Відео опублікували в мережі напередодні, однак дата інциденту – невідома.
Що спровокувало конфлікт, поки інформації немає. Потерпілий написав заяву в поліцію.
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Що відомо про учасників конфлікту
У мережі пишуть, що побиттям займався учень 10 класу Оріхівської гімназії "Сузір'я". Однак відомо, що його перевели на домашнє навчання, а перед цим відрахували з кількох шкіл.
Детальніше про відео
- Інцидент трапився біля будівлі гуртожитку одного з коледжів Запоріжжя.
- На записі видно, як школяр завдав 15 ударів ногами.
- Він копав у голову та корпус лежачого хлопця, який намагається закритися руками.
- Також потерпілий спробував піднятися, однак це було безрезультатно.
Школяр побив однолітка в Запоріжжі: відео телеграм-каналу "РІДНЕЗП"
Під відеоряд накладено пісню білоруського виконавця Макса Коржа "Малый повзрослел". Там помітно й відеоефекти. Хто є автором та монтажером ролика – невідомо. Також поки не повідомляють, звідки цей відеозапис потрапив до телеграм-каналів.
Що може загрожувати підліткам за такі злочиниНайчастіше неповнолітні притягуються до відповідальності лише після 16 років і для них передбачено менш суворі покарання. За певних умов можливе звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.
Якщо злочин підліток вчиненяє неодноразово або його класифікують як "середньої важкості", то можливе ув'язнення від 1 року 6 місяців до 4 років. Слід зауважити, що термін можливості погашення і зняття судимості для підлітків – менший.
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