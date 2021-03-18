Одному из самых масштабных фейков Россииисполнилось 7 лет. 16 марта 2014 года Кремль провел в украинском Крыму так называемый референдум о статусе полуострова.

Результаты "референдума" по сей день не признают ни Украина, ни Европа, ни США, ни ряд других цивилизованных стран мира. Сейчас Украина готовится провести Крымскую платформу при участии стран-партнеров, на которой державы будут решать, как Россия будет уходить с аннексированного полуострова.

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Если раньше Кремль игнорировал какие-либо разговоры про Крым, то сейчас Москва выбрала тактику запугивания.

Популярность темы "присоединения" Крыма

7 лет назад Путин схватил Украину за крымский полуостров для того, чтоб не отпустить страну развиваться вместе с цивилизованным миром. Для внутреннего потребителя он описал эту операцию как "возвращение Крыма в родную гавань".

В России резко появилась каста "крымнашистов", для которых это событие стало личным праздником, на уровне с 9 мая, хоть и оба праздника выдуманные.

Как же сладок был солёный ветер полуострова 7 лет назад – Крым был сказкой, местом, которое должно было стать российским раем и символом царской силы с морским флотом.

Тема так называемого "присоединения" Крыма была очень популярна в 2014 году, но тогда россияне еще не знали, что аннексия повлечет за собой массу проблем, в том числе экономических.

Что случилось с энтузиазмом сторонников аннексии

Энтузиазм "крымнашистов" подугас. Аннексия полуострова принесла ряд санкции для России, которые удушают её экономику, а сам Крым разрушен руками Кремля.



Окупация принесла ряд санкции для России / Фото amnesty.org.ua

Чиновники и силовики, которые незаконно управляют полуостровом за 7 лет значительно улучшили свое благосостояние. Однако местные жители, которым обещали рай под триколором – остались у разбитого корыта.

Они не могут повлиять ни на уничтожение крымской природы, ни на циничный дербан крымской земли, ни на заселение россиянами полуострова, ни на превращение Крыма в военную базу Кремля.

В России же сфальсифицированный так называемый "референдум" до сих пор позиционируют как "волеизъявление крымчан".

Украина приняла проект о деокупации

Долгое время вопрос украинского Крыма скупо поднимался на мировой арене, а если и кто-то из европейских политиков вспоминал про полуостров, то российские официальные лица, начиная с президента России, утверждали, что "вопрос Крыма закрыт".

Так и получалось, что мир не признает Крым российским, а Россия считает Крым своей территорией и плевать в Кремле хотели на мир, собственно, тупик.

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Но недавно солёный ветер переменился и российские политики заёрзали на стульях. Совет нацбезопасности и обороны Украины принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

Россия начала угрожать из-за Крыма

В Украине должен пройти саммит Крымской платформы, на этой встрече лидеры мировых стран собираются обсудить, каким образом всё больше от слов переходить к конкретным действиям для освобождения полуострова из-под кремлевского гнета.



У Путина занервничали из-за крымского вопроса / Фото Front News International

Тут же Россия, которая всегда закрывала тему Крыма при малейшем упоминании, начала угрожать. Кремль назвал Крымскую платформу угрозой и посягательством на свою территориальную целостность.

У Путина реально занервничали в предвкушении международного резонанса большого количества стран, не признающих аннексию полуострова.

В Кремле считают, что стратегия Украины по деоккупации Крыма – это якобы угроза агрессии против "двух субъектов" России. Спикер российского МИДа Захарова даже самонадеянно решила, что ее кто-то послушает и призвала страны отказаться от участия в Крымской платформе.

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Так же выглянул из будки и глава МИД России Лавров, который утверждает, мол, Крым останется в составе России навсегда, и Западу вместе с США это не изменить.

Очень чётко, я считаю, ответил России спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, когда сказал, что: "Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь". Но мы же имеем дело с Кремлем, там свои воровские понятия.

Что думают на Западе про аннексию Крыма

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал так называемый "референдум" 2014 года "бутафорным". Блинкен подчеркнул, что "США не признавали и никогда не признают незаконную оккупацию Крыма Россией".



Блинкен назвал "референдум" 2014 года "бутафорным" / Фото Voice of America

Посольство Канады в Украине назвало аннексию крымского полуострова незаконной и напомнило, что так называемый референдум 7 лет назад провели в условиях мощного военного присутствия России.

В МИД Грузии заявили, что их страна уже пережила подобный опыт, связанный с Кремлем. Поэтому там считают такую практику оккупации и аннексии серьезной угрозой международной безопасности, миру и стабильности.

Германия, Польша, Турция, весь Евросоюз обнародовали подобные заявление на седьмую годовщину аннексии украинского Крыма. Все цивилизованные страны говорят, что одно из основных оружий Кремля – это ложь.

Выход из крымского вопроса

Незаконные действия мимикрируют под законность и историческую справедливость – черное называют белым, правду подменяют фейками и пропагандой.

Единственный выход из крымского вопроса – это систематическая и плотная работа Украины с западными партнерами. Только жесткие санкции и экономическая война склонят Кремль на уступки. Именно этим должна закончится кремлевская платформа, а не пустыми разговорами.

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Но плохая новость в том, что возвращением управления над полуострова для Украины вопрос не закончится. Кремль уже заселил Крым россиянами:

силовиками;

судьями;

военными;

простыми гражданами, с которыми после деоккупации территории с украинцами будут происходить постоянные конфликты.

Так же, следует ожидать от России обострения ситуации на Донбассе, в случае, если мир будет давить на Крым, а так же – новой волны российской пропаганды.