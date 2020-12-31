Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" с 1 января 2021 года изменяет стоимость бланков биометрических документов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

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Важно! Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, будут платить старую цену.

Те, кто оплатил услуги до 21 декабря 2020 года, однако не подал заявления на оформление документов, смогут осуществить доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявлений.