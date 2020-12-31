Биометрические паспорта с 1 января будут стоить дороже: новые цены
Стоимость бланков биометрических документов с 1 января 2021 года возрастет. Это означает, что за оформление паспорта гражданина Украины, паспорта и вида на временное и постоянное проживание придется платить больше.
Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" с 1 января 2021 года изменяет стоимость бланков биометрических документов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.
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В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления
- паспорта гражданина Украины в форме карты;
- паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- видов на временное и постоянное проживание.
Цена изготовления паспорта гражданина Украины в виде карточки
- впервые – бесплатно;
- до 20 рабочих дней – 363 гривны, было – 345 гривен;
- до 10 рабочих дней – 489 гривен, было – 471 гривна.
Цена оформления загранпаспорта
- до 20 рабочих дней будет стоить 694 гривны, ранее – 682 гривны;
- до 7 рабочих дней и до 3 в случае наличия оснований – 1 046 гривен, ранее – 1 034 гривны.
Цена изготовления вида на жительство
- до 15 рабочих дней на временное проживание – 915 гривен, было – 891 гривна;
- до 15 рабочих дней на постоянное проживание – 752 гривны, было – 728 гривен.
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